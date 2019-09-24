中國拿下工業機器人市場“六連冠”

中評社香港9月24日電／港媒稱，多個行業報告顯示，中國2018年售出了15.4萬台工業機器人，連續第六年保持世界最大工業機器人市場的地位，占全球裝機量的36%。



據香港亞洲時報網站9月22日報道，國際機器人聯合會18日在上海發布年度報告稱，中國、日本、韓國、美國和德國是全球五大機器人市場。



報告說，中國2018年安裝了15.4萬台工業機器人，占全球裝機量的36%，超過了美國和歐洲市場的總和。報告還說，中國的裝機總價值達到54億美元，同比增長21%。



報道稱，以銷量計，中國也一直占據榜首位置，儘管同比下降了1.73%。中國機器人產業聯盟的報告說，這是因為外國機器人製造商的銷量下降至11.3萬台，降幅達7.2%。然而，中國製造商的銷量卻逆勢增長，同比增長了16.2%。



ABB公司副總裁、國際機器人聯合會副會長史蒂文·懷亞特說，這種與其他國家截然不同的趨勢是中國激勵國內製造商的政策帶來的。



報告說，去年，中國的機器人密度——製造業中每1萬人擁有的機器人數量——達到140台，高於全球99台的平均水平。



懷亞特說：“十年前，中國的機器人密度約為20，而今天是140。”他指出，隨著中國未來繼續提高機器人密度，中國市場潛力巨大。



中國機器人產業聯盟理事長、新鬆機器人自動化股份有限公司總裁曲道奎對此表示贊同。



曲道奎說：“我們預計，未來十年中國的機器人密度將大幅增加。”他還說，中國用了40年才使機器人密度達到目前的數字，2016年之前，中國的機器人密度始終低於全球平均水平。



報道稱，在21日於上海結束的中國國際工業博覽會上，機器人成為了焦點。