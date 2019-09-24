不僅充當“中間人”自己也收受巨額賄賂

中評社北京9月24日電／近日，甘肅省委原副秘書長、省委政策研究室原主任唐興和（正廳級）受賄案，由甘肅省武威市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經甘肅省檢察院指定管轄，由武威市檢察院向武威市中級法院提起公訴。



武威市檢察院起訴書指控：2008年至2014年期間，被告人唐興和在擔任安徽省政府辦公廳秘書一室副主任、主任、辦公廳副主任，甘肅省委辦公廳副主任，副秘書長，政策研究室副主任、主任期間，利用職務便利，為他人謀取利益，先後收受他人給予的財物共計人民幣215萬元、美元2萬元、VERTU手機2部、歐米茄手表1塊。受賄數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



武威市中級法院認為，被告人唐興和身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為侵犯國家工作人員職務的廉潔性，構成受賄罪。鑒於被告人唐興和到案後如實供述辦案機關尚未掌握的大部分罪行，具有坦白情節，且當庭認罪悔罪，依法可從輕處罰。決定對被告人唐興和以受賄罪，判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣30萬元；受賄所得人民幣215萬元、美元2萬元、VERTU手機2部、歐米茄手表1塊，依法沒收，由扣押機關上繳國庫。



另據報道，2011年12月，王三運（已判刑）調任甘肅省委書記後，唐興和隨其赴甘肅任職。王三運曾擔任過貴州、四川、福建、安徽四省的主要領導職務。王三運到甘肅任職後，與其打過交道的不少老板也追隨他來到甘肅，並與他有著錯綜複雜的關係。這些企業主當中，有人就靠唐興和維繫著與王三運的關係。同時，一些新的老板想接近王三運，也把唐興和當成他們的“中間人”，唐興和在其中扮演著牽線搭橋的角色。



（來源：檢察日報）

