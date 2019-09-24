巴基斯坦能否成為黃金周出國游備選地？

中評社北京9月24日電／放假天數僅次於春節的“黃金周”在即，中國遊客出國旅遊的高峰也將到來，東南亞國家成為中國遊客的熱門目的地之一，但是巴鐵專家有不同看法，大眾汽車集團（中國）汽車測試管理中心經理Kamran Rasool表示，很多中國人去過一次越南就不想再去第二次了，巴基斯坦的旅遊資源其實也比較好。



Kamran Rasool直言，他並不認為越南的旅遊服務質量有多好，“現在去過越南的中國人會告訴朋友，不要再去越南了，因為越南的環境並不好。”他提出一個建議，“巴基斯坦的宗教節日特別多，我們可以設立一個‘中巴友誼日’，來紀念兩國的友誼，這個友誼不要局限在政府與政府之間的關係，我們可以促進人與人之間的交流，這樣可以促進旅遊業之間的發展”。



人民大學重陽金融研究院高級研究院周戎表示，巴基斯坦如果想吸引中國遊客，需要作出更多的努力， “東南亞國家的旅遊宣傳做得非常好，卡拉奇和拉合爾可以通過提高服務水平和鞏固基礎設施來吸引外國人。”



Kamran Rasool認為，中國遊客的旅遊習慣決定了巴基斯坦的旅行社要制定出符合中國消費習慣的旅行計劃，“中國人習慣了組團出行，第一天去哪些景點，第二天去哪些景點，對於中國人來說非常方便，巴基斯坦旅行社也應該學習這個經驗。”



（來源：中國經濟網）