日本農相表示可在2個月內啟動豬瘟疫苗接種

中評社香港9月24日電／日本農相江藤拓在24日內閣會議後的記者會上，就感染擴大的豬瘟的疫苗接種發表見解稱，可以在未來2個月以內開始。農林水產省已確認，原計劃近期廢棄的50萬頭份疫苗到11月底前的2個月左右依然有效。今後打算先使用這50萬頭份疫苗。



共同社消息，農水省稱目前儲備了100萬頭份疫苗，而且還對另外的9月底即將迎來使用期限並原定廢棄的50萬頭份疫苗進行了科學驗證。江藤稱：“廠家回答說效果和安全性都能保證，因此從現實來看，大概會優先使用。”



為防止感染擴大，農水省已決定修改防疫指針，讓接種疫苗成為可能。當天下午召開了確認修改方針的防疫對策總部會議。江藤在會上致辭稱：“願共享（20日開始討論修改事宜的）專家會議概要，進一步深化討論。”



有關接種疫苗的地區選定工作，農水省將根據專家會議的意見推進討論。預計做法將是由成為接種對象地區的都道府縣知事最終判斷是否接種疫苗。



江藤在記者會上稱“豬瘟發生已有1年，都道府縣和專家正在進行討論”，重申有意儘可能縮短實現接種的時間。



豬瘟是家豬和野豬感染的傳染病。去年9月，日本國內時隔26年確認了發生。農水省此前以可能對豬肉出口造成影響等為由，對接種疫苗持否定態度，但感染持續擴大，遂改變了方針。