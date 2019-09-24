傳韓朱配救民調　韓辦：共同目標團結打贏選戰

中評社台北9月24日電／有媒體民調顯示，若國民黨“總統”參選人韓國瑜與前新北市長朱立倫“韓朱配”，可望與蔡英文匹敵。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天說，韓、朱互動熱絡，兩人共同目標就是團結一致，打贏選戰。



中央社報道，至於韓朱配是否已經談妥，何庭歡說，由於副手人選牽動選戰布局和當事人意願，一旦確定之後就會對外公布。



《蘋果新聞網》委託典通公司進行民調結果顯示，2020年“總統”大選，蔡英文支持度44.4%，領先韓國瑜的32.9%，但若韓國瑜選擇朱立倫擔任副手人選，有42.9%支持蔡英文，39.9%支持韓國瑜。韓國瑜支持度將大幅提升7個百分點，跟蔡英文的差距縮小到僅剩3個百分點。



何庭歡說，尊重民調結果，也會當成參考依據，不過，團隊會掌握既有的選戰策略和步驟，目標是明年下架蔡政府。



外傳朱立倫3度拒絕副手邀約，何庭歡說，雙方溝通管道順暢、熱絡，但副手人選要確定後才會對外公布；韓國瑜曾提出副手人選條件是，具有國際觀、擅長經貿。



媒體詢問，傳前“立法院長”王金平將改披橘袍上陣，何庭歡說，他們相信與王有共同目標，就是下架民進黨政府，他們也一直努力整合藍營內部。



至於鴻海創辦人郭台銘擬與台灣民眾黨合作推派“立委”人選，何庭歡說，尊重他黨決定。