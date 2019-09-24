大學生要忙起來！教育部的新信號

中評社北京9月24日電／近日，教育部高教司司長吳岩透露，要讓學生畢業和課程難起來，不能是一進了學校就進了安全箱，不好好學習的學生畢不了業。



新的信號來了，你準備好了嗎？



據北京日報消息，教育部將出台新規，大學教授和副教授連續3年不給本科生上課，將清理出教師系列。



報道稱，近日，教育部高教司司長吳岩出席北京外國語大學非洲學院和亞洲學院成立儀式時透露透露，在學校連續3年不給本科生上課的教授和副教授，會被清理出教師系列。同時他表示，讓學生畢業和課程難起來，“天天睡大覺、打遊戲、喝大酒的醉生夢死的日子一去不複返。”



吳岩表示，為了讓中國的高等教育追上世界上最強的國家，必須讓大學的“金專、金課、金師”隨處可見，讓“水專、水課、水師”無處安身。“要讓學校的那些質量不高的專業難以為繼，要讓質量不高、不用心、沒含量的課下崗，要讓那些不用心教書、只關心自己成長的教師離開教師崗位。”



吳岩還透露，最近幾年，教育部在高等教育要抓的主題就是讓學校的管理嚴起來，教育教學不再是一個寬鬆軟的狀態。“最近還要有一個非常重要的政策發布，在學校連續3年不給本科生上課的教授和副教授，會被清理出教師系列。同時，我們要讓學生畢業和課程難起來，不能是一進了學校就進了安全箱，不好好學習的學生畢不了業。”他說，要讓學生忙起來，“讓那些天天睡大覺、天天打遊戲、天天喝大酒的醉生夢死的日子一去不複返。”



與之相配合，教育部要求今後大學人才培養的效果和措施也要實起來。



（來源：中國青年報）

