壯麗70年：中國精神激勵新征程

中評社北京9月24日電／習近平總書記指出：“精神是一個民族賴以長久生存的靈魂，唯有精神上達到一定的高度，這個民族才能在歷史的洪流中屹立不倒、奮勇向前。”回首七十年，我們為中國人民創造的不朽偉業而自豪，更為建設、改革實踐中所體現出的中國精神而感動。



中國精神是以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神。中國精神凝聚著五千多年優秀傳統文化，是中國人民在長期奮鬥中培育、繼承和發展起來的強大動力，是我們黨領導全國人民在革命、建設和改革開放不同時期的偉大實踐中所創造的。愛國主義是我們中華民族的精神基因，維繫著華夏大地上各個民族的團結統一，激勵著一代又一代中華兒女為祖國發展繁榮而不懈奮鬥；改革創新則體現了中華民族最深沉的民族禀賦，反映了當代中國發展進步的要求，始終是鞭策我們在改革開放中與時俱進的精神力量。



恩格斯說過，歷史從哪裡開始，思想進程也應當從哪裡開始。每一個時代都有反映這一個時代的精神。中國精神的積澱和凝練，緊緊跟隨著中國人民實踐的腳步，一刻也沒有停歇。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，帶領全國人民全面推進中國特色社會主義事業，成就舉世矚目，在實踐中詮釋著中國精神的新內涵，也賦予其新的元素。



中國精神充滿了愛國奮鬥的激情。“愛國”兩個字在我們心中是最動人的詞匯。愛國是一種炙熱的情感。正是懷著這樣的情感，在新中國成立之初，一批海外學子放棄國外優厚的待遇，回到祖國懷抱；正是這種炙熱的情感，凝聚起中國人民和中華民族維護民族獨立和民族尊嚴的強大精神動力，激發起中國人民和中華民族改造中國、改造世界排山倒海的歷史偉力。同時，愛國奮鬥更多意味著辛勞和付出。剛剛獲得“共和國勛章”的於敏，為了我國氫彈事業，曾經隱姓埋名28載。像他這樣的一代共和國建設者們，堅定地把個人的理想與祖國的命運聯繫起來，把個人的志向與民族振興聯繫起來。“到祖國需要的地方去”成為幾代人的人生選擇。他們以青春和熱血寫出了共和國歷史中愛國主義的動人篇章。



愛國和奮鬥緊緊連在一起。奮鬥才能有未來，“我們戰勝了多少苦難，才得到今天的解放”，中華民族在漫長的歷史進程中，戰勝了各種艱難險阻，形成了民族精神中奮鬥不息的基因。我們的祖先留下了“天行健，君子以自強不息”的豪言壯語，更留下精衛填海、誇父追日這樣充滿奮鬥精神的故事。在中國共產黨領導的革命征程中，愛國奮鬥始終是我們戰勝一切困難的精神動力。在新中國七十年的建設和改革實踐中，不畏艱險、艱苦奮鬥更是貫穿始終的主題。

