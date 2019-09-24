最新研究數據確定石峁遺址核心區建造年代

中評社北京9月24日電／新華社報道，記者23日從陜西省考古研究院了解到，科技人員通過對陜西石峁遺址的遺存物取樣並進行碳14年代測定，目前初步確定了石峁遺址核心區域——皇城台的建造年代，大約是在公元前2200年-1900年之間。



石峁遺址位於陜西省神木市高家堡鎮，地處黃土高原北部毛烏素南緣。目前考古工作者已經在這裡發現了由皇城台、內城和外城三部分構成的石砌城垣，城內面積超過400萬平方米，是目前中國發現最大的史前城址。



其中，皇城台是石峁遺址的核心區域，在4000年前，這座石頭城中的高等級貴族就居住在這座高台之上，並可能在這裡從事宗教祭祀等活動。據陜西省考古研究院石峁考古隊副隊長邵晶介紹，從2016年開始，考古工作者對皇城台的門址、東護墻北段上部和大台基三個區域進行發掘，出土了數以萬計的玉器、骨器、陶器、石雕及紡織品殘片。



為了進一步準確確定皇城台的建造年代，北京大學教授吳小紅與科研團隊一起，從皇城台遺址的多個位置取了紝木、壁畫草拌泥、骨、白灰麵、木炭等82個樣品，進行碳14年代測定。



在石峁遺址用石塊砌成的皇城高台建築的護墻裡，4000年前的“建築師”們在墻體中插進大量紝木作為固定支撐之用，其功能類似於現今建築物中的鋼筋。這些紝木樹冠向內、樹根向外，有的部分露在石墻外，整體保存情況較好，成為解決皇城台建造年代問題很好的測年樣本。



經過大量實驗及數據分析，結果顯示除個別數據較早或略晚，絕大部分數據在時間上呈現出一致性。吳小紅說，將相關遺跡樣品的測年數據全部列出，可以看到，皇城台建造和早期使用的年代在公元前2200年到公元前1900年這一時間範圍。