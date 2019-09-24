王毅主持中緬孟三方非正式會晤　達成三點共識

中評社北京9月24日電／當地時間9月23日，國務委員兼外長王毅在美國紐約聯合國總部主持中緬孟三方非正式會晤。緬甸國務資政府部部長覺丁瑞、孟加拉國外長穆明和聯合國秘書長緬甸問題特使比爾格納出席。



新華社報道，王毅表示，去年以來，中緬孟已舉行三次外長非正式會晤，每次均取得進展。各方圍繞若開邦避亂民眾遣返問題開展了大量工作，解決問題的條件正在積累和成熟。各方應進一步加強溝通協商，推動遣返工作儘快取得實質性進展。中方作為緬孟的共同朋友，願為此提供力所能及的幫助。



覺丁瑞、穆明和比爾格納高度讚賞和感謝中方為推動妥善解決若開邦避亂民眾遣返問題所作的大量建設性努力，表示同意進一步通過合作尋求儘快解決問題的有效方式。



會晤達成三點共識：一、儘快實現遣返是三方的強烈政治意願和重要政治共識。緬孟均認為，避亂民眾遣返問題不能再拖下去了，應該及早加以解決。二、一致同意成立中緬孟聯合工作組機制，以緬孟為主，中國參與，在三國外長的政治指導下，負責具體落實遣返相關工作。三、發展是解決若開邦問題的根本途徑。三方同意加強三方合作，特別是用好中緬、中孟既有雙邊合作機制，幫助若開邦及緬孟邊境地區擴大就業、改善民生，從根本上為實現該地區的穩定與發展創造條件。