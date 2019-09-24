韓日領導人聯大期間不打算會面

中評社北京9月24日電／第74屆聯合國大會近日在美國紐約聯合國總部開幕，日本首相安倍晉三於23日至26日訪問紐約並將與美國總統特朗普舉行會談，而在稍早前一天韓國總統文在寅也從首爾機場搭乘專機啟程赴美並將與特朗普舉行會晤。



對於外界關於日韓首腦是否將借聯大會議之機舉行會談從而打破近期全面升級的日韓矛盾僵局的猜測，日本政府相關人士此前已透露，雙方首腦並沒有見面計劃，但日韓外長欲借聯大會議期間保持溝通並舉行會談。



去年9月，安倍與文在寅在紐約聯大會議之際確認了雙方將為實現朝鮮無核化而合作的目標。時隔一年，東亞乃至國際局勢風雲變幻，日韓也由合作到產生間隙，從慰安婦問題到雷達照射問題雙方摩擦不斷，日韓矛盾也由征用二戰勞工的歷史問題演變成出口管制的經貿問題，進而延伸到軍事安全等領域，日韓矛盾全面升級並且遲遲找不到解決的突破口。



對此，日本明治大學教授伊藤剛在9月21日由上海外國語大學主辦的中日韓合作與東北亞和平國際研討會上直言，日韓兩國不能因為相互不喜歡所以就不說話，相反，正因此才需多交流，多創造對話機會。



日韓交惡蔓延至地方層級，亟須對話



本月初，首爾市通過條例將284家特定的日本企業定義為“戰犯企業”，規定市長等必須努力做到不購買這些企業的產品，理由是這些企業“未作出正式道歉和賠償”。



同日，釜山市議會全會通過針對日本政府對韓貿易報復和經濟侵略的譴責決議。市議會還向青瓦台、韓國國會、韓國外交部、日本使領館發送決議文，並敦促日本政府撤銷不正當的出口管制。



隨後相同的條例在首爾市、釜山市、京畿道、江原道和忠清北道5地議會獲得通過。