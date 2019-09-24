美國舉辦涉疆會議，中方回應

中評社北京9月24日電／外交部網站9月24日消息，出席第74屆聯大代表團發言人就美國舉辦“保護宗教自由全球呼籲”會議和涉疆問題會議答記者問。問：美國於9月23日在聯合國總部舉行“保護宗教自由全球呼籲”會議。美國副總統彭斯在會上攻擊包括中國在內許多國家的宗教信仰自由。美國務院還發表聲明，稱美副國務卿蘇利文將於9月24日舉辦涉疆問題會議。請問中方對此有何評論？



答：聯合國是國際社會維護公道正義的莊嚴平台。但我們遺憾地看到，美方卻打著宗教信仰自由的旗號，罔顧事實，顛倒黑白，對其他主權國家進行無端指責，這種利用聯合國的場地干涉別國內政的行徑，破壞了《聯合國憲章》宗旨和原則，也與聯合國對話合作的精神背道而馳，因此注定不會有任何效果，更不可能得到世界多數國家的支持。



尊重和保護宗教信仰自由，是中國《憲法》的明確規定。在涉疆問題上，中國政府和新疆各族人民最有發言權。涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士已先後訪問新疆，他們都親眼看到，新疆自治區採取的預防性反恐和去極端化措施取得了顯著成效，不僅沒有損害當地民眾的宗教信仰自由，而且對國際反恐事業做出了重要貢獻，這才是事情的真相，不容任何人抹黑和歪曲。



（原題為《出席第74屆聯大代表團發言人就美國舉辦“保護宗教自由全球呼籲”會議和涉疆問題會議答記者問》）



（來源：澎湃新聞）



