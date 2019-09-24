呂秀蓮：非綠營幫忙　40萬份連署絕對過關

呂秀蓮接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月24日電（記者 林谷隆）登記連署參選2020的呂秀蓮24日下午到東海大學出席周大觀文教基金會活動，對於最新民調她的支持度有10.4%，呂受訪表示，她剛剛宣佈參選，很多朋友都還不知道，有這樣的支持度，應該是“還可以啦！”她更透露目前已經有宗教、非綠營及南部朋友幫她連署，目標40萬份，連署絕對會過關。



呂秀蓮必須在11月2日前完成逾28萬份連署才能跨越門檻，取得2020大選參選資格，但陳水扁昨天與前天都發文勸退，形同呼籲綠營不要參與連署。



周大觀文教基金會24日於東海大學附屬中學舉行“熱愛生命獎章”得主頒獎典禮，邀請呂秀蓮、台中市副市長令狐榮達等人頒獎，得主包括中國大陸浴火電腦奇才李曉光、俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒等人。



呂秀蓮接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦於17日與前南投縣長彭百顯搭檔，登記申請連署為獨立2020參選人，親綠的台灣民意基金會24日公布的最新民調結果顯示，蔡英文仍是一枝獨秀，獲49.7%選民的支持，遙遙領先韓、呂；韓國瑜居第二，獲27.9%選民支持；呂秀蓮居第三，獲10.4%選民支持。



會前，呂秀蓮受訪表示，因為她才剛剛宣佈要參選2020，她的朋友都不知道這件事情，所以有這樣的支持度，應該是“還可以啦！”，有些媒體做民調，說她的支持度只有0.3%，這是不太可能的事情。



對於連署參選，法規規定要28萬多份合格連署名單，目前是否有具體的連署計劃？



呂秀蓮回答，她這次是用“潛水艇”來作戰，很多人會幫忙連署，包括宗教界等，長期知道她的為人，而且期待和平中立，好像有很多非綠營的朋友，都在幫她進行規劃作業。



呂強調，綠營的朋友比較尷尬，她也不敢去麻煩他們，但是連署都在進行中，而且絕對會過關。



未來是否會有具體的連署點？呂提到，今天來參與周大觀基金會活動，也是在部署，這幾天就有很多南部的朋友，說要來幫忙。



對於連署參選的目標？呂秀蓮回答“40萬，因為今年是美麗島事件四十週年，大家要幫我連署！”