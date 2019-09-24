外交部：中國為落實2030年議程採取的舉措

中評社北京9月24日電／2019年9月24日外交部發言人耿爽主持例行記者會，有記者問道，當地時間24日下午，聯合國可持續發展目標峰會將在紐約聯合國總部召開，回顧盤點2030年可持續發展議程全球落實工作。請問中國為落實2030年議程採取了哪些舉措？取得了怎樣的進展？中國對峰會有什麼期待？



耿爽回應稱，2030年可持續發展議程是指導國際社會發展的綱領性文件。中國高度重視落實2030年議程，率先發布了落實議程的國別方案和進展報告，將落實工作同國內“十三五” 規劃等中長期發展規劃有機結合，在多個可持續發展目標上 實現了“早期收獲”。中國將於明年實現現有標準下農村貧困人口全部脫貧，提前十年實現減貧領域可持續發展目標。在960多萬平方公里的土地上，沒有貧困、沒有饑餓、沒有流離失所，讓14億人都過上幸福美好的生活，這是中國對全球落實2030年議程的最大貢獻。



耿爽表示，中國始終積極致力於國際發展合作。近年來，我們利用舉辦主場外交契機，推動各方把發展問題置於全球宏觀政策框架的核心位置，不斷深化共建“一帶一路”與2030年議程對接。中國還通過設立中國－聯合國和平與發展基金、南南合作援助基金等務實舉措並通過雙邊渠道.為其他發展中國家落實2030年議裎提供有力支持。



耿爽說，中方高度重視此次可持續發展目標峰會，一直積極、建設性參與峰會等籌備進程。王毅國務委員將作為習近平主席特別代表出席此次峰會。中方願通過峰會平台同其他國家分享中國的發展經驗和良好實踐，並與各國共同努力，推動峰會取得積極成果，進一步凝聚國際社會共識，為國際發展事業注入新的動力。



（來源：環球網）