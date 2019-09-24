外交部回應蓬佩奧抹黑中國治疆政策

中評社北京9月24日電／2019年9月24日外交部發言人耿爽主持例行記者會，有記者問道，據報道，日前，“中亞五國＋美國”機制外長會議期間，美國務卿蓬佩奧無端指責中國治疆政策，甚至妄稱中國“試圖抹去自己公民的穆斯林信仰和文化”。請問這對中國同中亞國家關係有何影響？



耿爽回應，昨天我已經就此做出了回應，今天要補充幾句：中亞五國都是中國新疆的近鄰， 新疆經濟社會發展，各民族人民安居樂業，依法充分享有宗教信仰自由的真實情況，中亞五國比美國更了解。美國國務卿蓬佩奧在中亞五國外長面前挑撥離間，給中國潑臟水，實在是找錯了對象。事實上，自新疆維吾爾自治區成立以來，新疆的人口逐年遞增，其中維族人口40年來由555萬增長到1165萬，約自治區總人口的46.8%。新疆伊斯蘭教清真寺有2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。蓬佩奧稱中國“試圖抹去自己公民的穆斯林信仰和文化”，實在是缺少最基本的常識。



耿爽說，中國和中亞國家是友好鄰邦和戰略夥伴，雙方唇齒相依、安危與共，新疆的穩定符合中國和中亞國家的共同利益。中亞國家在涉疆問題上一貫理解和支持中方，高度評價中國新疆採取的反恐和去極端化舉措。我們堅信，中亞各國政府和人民發展對華睦鄰友好關係、共同打擊“三股勢力”的決心是堅定的，不會受反華勢力的蠱惑和挑撥，任何離間中國和中亞國家關係的圖謀都不會得逞。



（來源：環球網）