南苑機場將正式關閉民用航空

中評社北京9月24日電／本周內大興機場首航日當天下午，初步計劃將先後有七家航空公司的航班起飛，包括南航空客A380北京大興飛廣州、東航空客A350北京大興飛上海、國航波音747北京大興飛成都、中聯航波音737北京大興飛延安、首都航空空客A330北京大興飛杭州、河北航空波音737北京大興飛福州、廈航波音787北京大興飛廈門等。



在首航前一天，南苑機場的飛機開始陸續轉場至大興機場。按照轉場方案，轉場活動計劃將在兩天完成，直到大興機場首航日當晚，南苑機場才會正式關閉。



航班百分百平移至大興機場



目前，中聯航現有很多特色航線， 部分還是獨飛，比如興義、畢節、鄂爾多斯、伊春、延安、梧州、海拉爾、巴彥淖爾、安順、岳陽、銅仁、連城、衢州等。好消息是，這些特色航線還會保留。



轉場北京大興國際機場初期，中國聯合航空計劃日均航班量130餘班，通航點70餘個，航線80餘條，日均承運旅客量約2萬人。從開航到10月26日航班換季前，大興機場都只有中聯航獨家運營。



此外，在中聯航之後，還有6家航司會在冬春航季首批入駐大興機場：南航轉場10%航班、25個時刻；東航轉場10%航班、22個時刻；國航22個時刻；河北航30個時刻；首都航空100%轉場、22個時刻；吉祥航空100%轉場、4個時刻。英航、達美航空、俄航、馬航、西伯利亞航空等會完全轉場，芬航和波蘭航空也將增開大興機場的航線。



百年南苑“故事”多多



南苑機場在中國航空史上有著重要的地位。早在1904年，就有來自法國的兩架飛機在南苑進行了飛行表演，這是飛機首次在中國起降。嚴格來說，今年已109歲的南苑機場，始建於清宣統二年（1910年）八月， 當時南苑練兵場的一塊地被碾壓成飛機跑道，定名為“南苑機場”。它是中國歷史上第一座機場。