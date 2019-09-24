國慶到明年底廣東人游貴州景區門票對折

中評社北京9月24日電／“9⋅27”世界旅遊日和國慶長假即將接踵而至，多地景區都推出了門票優惠活動。



9月24日，陝西黃河壺口文化旅遊發展有限責任公司通知，陝西壺口瀑布景區決定於9月27日對購買全價票人群執行門票半價（45元）優惠政策、對全日制在校學生（不含研究生）執行免門票政策。其他65周歲老年人、現役軍人、現役消防官兵、對越反擊戰參戰軍人、殘疾人、1.2米以下兒童、持有國家新聞出版總署或港澳台簽發的記者證的記者繼續執行門票免費政策。



9月23日，由貴州省文化和旅遊廳主辦的“多彩貴州⋅真情感恩”2019年貴州文化旅遊回饋活動啟動儀式暨文藝展演在廣州市天河區文化藝術中心舉行。此次活動不僅向廣東人民推介了貴州豐富多樣的旅遊資源，還為他們帶來了一份含有景區門票優惠和旅遊專列補貼的“超值旅遊大禮包”，時間是2019年10月1日至2020年12月31日 。



景區門票優惠即廣東省居民憑本人身份證享受貴州省各收費旅遊景區（含溫泉和滑雪場景區）門票掛牌價五折優惠，不包括景區內特許經營性項目。



旅遊專列補貼是指對旅遊企業組織的廣東省遊客入黔的旅遊專列採取臨時性補貼。旅遊企業一次性組織300人（含）以上由廣東省境內乘旅遊專列或包車廂來黔旅遊，旅遊專列在貴州省境內入站，且遊客在貴州住宿時間不低於3晚和5晚的，分別按每車次給予6萬元和8萬元獎勵，並在站台開通專列遊客綠色通道。



據人民網報道，10月1日至3日，青海茶卡鹽湖景區將推出門票半價優惠政策。茶卡鹽湖門票將在原來60元／人基礎上優惠至30元／人，原半價票人群執行15元／人的優惠價。同時還對景區內小火車及游船套票及團隊票也推出了相應的優惠政策。



五台山風景名勝區遊客服務中心公告，五台山景區在“9.27”世界旅遊日8時－18時將對國內外遊客實行半票優惠，並繼續依法對特殊群體實行門票價格優惠政策。公告表示，因五台山遊客服務中心官網和微信公眾號平台銷售的景區門票全部為135元的全票，為避免遊客在世界旅遊日當天誤從線上購買景區門票，造成經濟損失，9月27日零時－24時線上售票系統將全部關閉，9月28日恢復正常售票。線上售票系統關閉後，前往五台山景區的遊客可在收費站售票窗口正常購票。