藍營幫連署遭綠批　呂秀蓮反擊民進黨為己利

呂秀蓮接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月24日電（記者 林谷隆）登記連署參選2020的呂秀蓮昨日在台北舉辦座談會，出席的國民黨台北市議員羅智強當場幫簽連署，遭綠營批評“呂參選，就是為了拉下蔡英文。”呂24日受訪表示，民進黨怎麼那麼沒信心，難道民進黨執政，就只是為了民進黨，他們沒有大格局，只為了民進黨的利益，她則是為了2360萬人的共同禍福。



對於藍營人士呼籲“幫呂連署票投韓國瑜”，她認為這都沒有關係，因為這是法律制度，連署只是證明她有沒有資格參選，而且她若當選會推動“三安三和”政策，相信連藍營也會喜歡。



周大觀文教基金會24日於東海大學附屬中學舉行“熱愛生命獎章”得主頒獎典禮，邀請呂秀蓮、台中市副市長令狐榮達等人頒獎，得主包括中國大陸浴火電腦奇才李曉光、俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫、奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒等人。



呂秀蓮24日在台中受訪時也說，台灣現在好比豪華的鐵達尼號，但是鐵達尼為何沈沒，重點就是船長跟船員完全沒辦法因應危機，台灣不要再做鐵達尼，我們要做豪華郵輪，但是安全第一。



她強調，大家共乘在這艘船上，在這艘豪華郵輪上要選誰來做船長，不要受政黨束縛，不要受人情束縛，大家認真選一個最棒、最可靠的船長，很多事情她都會做，因為應該沒有人比她更有經驗。



至於有些藍營人士在媒體上呼籲，要幫忙呂秀蓮連署，但是票還是會投給韓國瑜的情況？



呂秀蓮回答，這都沒有關係，因為這是法律制度，規矩不是她制定的，連署只是證明她有沒有資格參選，她絕對會遵守制度。同時，她也要藉由這個機會，來告訴大家“為何藍營會支持我！”



呂透露，她出來參選，很多國民黨籍的朋友，所謂外省的朋友，他們非常感動，前幾天她向一位台大教授說明參選動機，這位台大教授一邊聽、一邊哭，他說自己是外省籍，可是很愛台灣，但是別人因為他是外省籍，就不信任他，這是大家要一起反省，一起來努力合作的事情。