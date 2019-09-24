蔡志軍：新時代首次國慶閱兵時長約80分鐘

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將介紹有關閱兵活動安排。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將表示，這次閱兵是以習近平同志為核心的黨中央引領全黨、全軍和全國各族人民進入新時代的首次國慶閱兵，是共和國武裝力量全面重塑後的首次整體亮相。閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。此次閱兵有諸多創新亮點和鮮明特點。



蔡志軍介紹說，這次閱兵是以習近平同志為核心的黨中央引領全黨、全軍和全國各族人民進入新時代的首次國慶閱兵，是共和國武裝力量全面重塑後的首次整體亮相，是國慶系列慶祝活動的重要組成部分，旨在宣示人民軍隊聽黨指揮的政治信念，反映全力推進改革強軍的巨大成就，展示履行新時代使命任務的綜合能力，展現建設世界一流軍隊的堅定自信，彰顯維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平和地區穩定的堅定決心，動員和激勵全黨、全軍和全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮鬥。



蔡志軍表示，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱。分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，徒步方隊編儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等15個方隊；裝備方隊編陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模塊32個方隊；空中梯隊編領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等12個梯隊；聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。



蔡志軍指出，這次閱兵的創新亮點和鮮明特點，主要有以下方面：



一是聽黨指揮的政治意蘊十分鮮明。閱兵通過三軍列陣受閱、莊嚴致敬、鏗鏘宣示、方隊行進等形式，宣示堅持黨對軍隊絕對領導的不變軍魂，宣示堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮的堅強意志，宣示堅定不移忠誠核心、擁戴核心、維護核心的高度自覺。



二是慶典活動的儀式氛圍隆重莊嚴。在閱兵式、分列式開場的重點環節，精心設計標兵就位、吹奏號角、報告致敬等儀式，營造國之大典的濃厚氛圍。運用直升機編組字樣、飛機噴拉彩煙、空地旗幟展示等形式，寓意在偉大、光榮、正確的中國共產黨堅強領導下，新中國建設發展走過的70年輝煌歷程，人民軍隊現代化建設取得的歷史性成就。奏唱體現新時代特色的嶄新歌曲，演奏昂揚向上的愛國主義樂曲，烘托濃厚熱烈的節日氣氛。演奏曲目達50多首，也是歷次國慶活動最多的一次。

