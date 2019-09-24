東風41亮相？譚民：請拭目以待

9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在回答記者提問時表示，這次參閱的所有武器裝備均為國產現役主戰裝備，信息化程度普遍比較高。被問到東風41等新型裝備是否會亮相時，他回應說，請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望。



實錄如下：



日本朝日新聞記者：我想提問關於武器裝備的問題，今年閱兵會有哪些先進武器初次亮相，比如東風41？謝謝。



譚民：新中國成立70周年閱兵參閱裝備一直是我們記者朋友們十分關注的問題。這次參閱的武器裝備有兩大特點：第一個特點是，所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備。其中包括我軍部分新型裝備，集中展現我軍聯合作戰裝備體系構成，比較充分地體現了我國國防科研自主創新能力。第二個特點，受閱裝備信息化程度普遍比較高。具體來說就是，指揮控制能力更強，打擊精度更高，戰場適應性更好，作戰效能更大。至於你提出的東風41等新型裝備亮相問題，我想離十一還有不足一周時間，請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望，謝謝。





