中評關注：“郭柯王”結盟會變“郭柯宋”？

柯文哲與郭台銘。（台灣民眾黨提供） 中評社台北9月25日電（記者 鄭羿菲）“郭柯”結盟進入第二階段，台北市府顧問蔡壁如也親自證實，兩人目前緊密合作，鴻海創辦人郭台銘將提區域“立委”合作，反倒是中國國民黨前“立法院長”王金平近日籌組“大聯盟”動作不斷，似乎就要“單飛”。親民黨因握有2020大選門票，近期成為“郭柯結盟”與王金平的拉攏對象，動向值得關注。



揚言要參選2020的王金平宣稱“郭台銘有承諾，我參選他支持”，但郭辦僅不冷不熱地回應“對於好友有任何想法，郭台銘都會給予祝福及支持”。對比“郭柯”緊密佈局“立委”席次，蔡壁如也出面證實“郭柯緊密合作”是現在進行式，更可應證王已單飛的情況。之前的“郭柯王” 結盟成為過去式。



柯文哲這幾天也表達要約宋楚瑜見面，這對宋來說，現在是兩方在爭取合作，一個是爭取“立法院”極大席次化的“郭柯”結盟，一個是想“參選到底”的王金平，但宋卻只能選一邊站。更矛盾的是，橘營總不能大選支持一邊，而“立委”選舉支持另一邊，因為說穿了，橘營推2020人選出馬，就只是為極大化“立委”席次，且外傳宋楚瑜對出戰2020意願並不高。



在情感層面上，宋楚瑜與王金平兩個人都是老江湖，但郭台銘與柯文哲的聯合，在情感層面上的比拚應不輸王。單純從選戰技術層面上來說，宋王合作以2020的犧牲打之姿，求政黨票超過5%分得3席不分區域“立委”並非沒有風險，畢竟王金平的支持群眾少，而宋楚瑜則多次出馬挑戰大選，形象能量已遞減，這樣的模式並不如郭柯節奏緊湊的“立委”佈局攻防上吃香，宋王合作聲勢不見得比郭柯結盟來得強。



從“郭柯”近期公布的不分區域“立委”人選來看，相當重視“專業”價值，親民黨籍李鴻源水利專業名氣響亮，常受邀擔任政府顧問，宋楚瑜若對“郭柯”陣營提出李鴻源任不分區“立委”的合作條件，“郭柯”應不致於拒絕，況且李鴻源本身還是韓國瑜“國政”顧問團成員，李若點頭親民黨等同雙保險。



在時代力量表達“不自提2020人選”後，親民黨現在握有唯一一張2020門票，可以待價而沽，但勢必也得考量合作的利多與風險，未來“郭柯王”結盟會不會變成“郭柯宋”結盟，值得仔細觀察。