藍軍批鄭文燦　花錢方式讓桃園財政進加護病房

鄭文燦主政桃園四年多，積極推動重大公共工建設，除了仰賴蔡政府補助，自籌經費也高達嚇人，多半還是只有開工動土。（中評社 資料照） 中評社桃園9月24日電（記者 黃文杰）“審計部”桃園市審計處處長張漢卿24日在桃園市議會臨時會，報告2108年度桃園市總決算審核結果，提到桃市府過去公共債務餘額六都最低，但近年推動重大公共工建設，截至今年8月底為止，桃園市的長短期公共債務已高達420億元(新台幣)。



桃園市議會國民黨團對於桃園財政惡化，甚感憂心，對於市府施政及預算將嚴格監督、加強把關，不希望重蹈高雄市陳菊負債三千億的覆轍，債留子孫。



張漢卿在市議會報告指出，桃園市政府人事費逐年攀升，歲入歲出短絀持續擴大，存有公共債務劇增之財政風險，尤其前瞻基礎建設計劃等重大公共建設陸續推動，未來建設財源籌措需求龐鉅，為避免財政失衡，應加強研謀各項開源節流措施，嚴控政府支出規模。



近年桃園市府推動重大公共工建設，軌道建設等前瞻計劃核定總經費1106億6000多萬元，需自籌636億2100多萬元，財政情況顯示，存在公共債務劇增的風險。



國民黨團書記長梁為超表示，從“審計部”桃園市審計處的審核報告內容，顯示桃園市財政惡化速度幾乎“失控”，他贊成並支持各項交通等重大建設，但試問桃園市民在鄭文燦執政近5年來，到底有感？還是無感？鄭文燦推動鐵路地下化快5年，連影子都沒有，從每年歲出、歲入皆短絀的事實來看，桃園市政府編列預算疑有“打腫臉充胖子”之嫌。



黨團書記長徐玉樹直指，桃園市府近5年來不斷賣地，從2015年到2018年標售中路區段徵收及經國市地重劃、八德擴大區段徵收及觀音草漯市地重劃等開發案，合計共標脫152筆土地，面積共15.05公頃，得標金額計302.17億元，但市府沒有將平均地權基金及重劃基金賣祖產錢拿去還債，卻年年撥款繳庫，讓桃園市財政急遽惡化。



徐玉樹抨擊，市府不斷“放煙火、辦活動”討好市民，經常以會勘、動工、開工、完工為名，揮霍人民的納稅錢，沒有看長期目標的基礎建設，只有看到短視近利的施政。



桃市府自2015年起，公共債務餘額從216億元不斷攀升，至2018年已達325億多元，比2017年多出100億元。



市議員舒翠玲批鄭文燦，花錢方式讓桃園市的財政“進加護病房”。



她在2015年鄭文燦在議會工作報告時就指出問題，朱立倫、吳志揚縣長任內省下來，鄭文燦拚命花，市府賣地換錢、花錢缺乏有效控管，2015年短絀不到12億元，可是經過4年，2018年短絀數是137億元，代表市府沒有量入為出，歲入歲出呈現不平衡，要怎麼補137億元？只好靠賒借，連帶造成2018年舉債數325億元也創新高。