中評關注：陳麗麗談融合發展最新探索成果

閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗（中評社 海涵攝） 中評社蘭州9月25日電（記者 海涵）閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗日前在第二屆“兩岸一家親”學術論壇上匯報了閩南師範大學關於深化兩岸融合發展的最新理論與實踐探索成果。她介紹了關於融合發展的三項最新理解，並認為，閩南文化是深化兩岸融合發展的重要著力點，在推進祖國和平統一進程中具有特殊而重要的作用。



陳麗麗表示，在持續推動和維護兩岸關係和平發展與追求兩岸和平統一的總體思維之下，以習近平總書記為核心的新一代中央領導集體積極倡議和推進兩岸融合發展，台灣問題由來已久，複雜嚴峻，融合發展與反融合發展成為新形勢下兩岸關係發展的新矛盾和新較量。



陳麗麗在發言中主要匯報了兩個方面的研究成果，一是，深度理解和把握深化兩岸融合發展深刻內涵和重大使命。在深化兩岸融合發展方面，閩南師範大學形成了三項最新的理解——其一，兩岸融合發展是一個對兩岸現狀進行挑戰與整合的動態過程，是一個國家內部的事務，它尋求的是兩岸間的良性互動，融成一體，協同發展，最終促進兩岸同胞心靈契合。兩岸融合發展是兩岸統一前後一以貫之要推動的大事要事，也是新形勢下拓展統戰工作平台，將台灣同胞納入一個中國框架中建構中華民族偉大復興統一戰線，為實現祖國和平統一服務的宏基偉業。其二，深化兩岸融合發展需要統一國家治理現代化進程。其三，台灣問題的產生源於兩岸的政治分歧與對立，通過兩岸充分融合發展，充分的協商，探索構建兩岸命運共同體理論與實踐體系，兩岸一中共識，中華經濟聯合，21世紀中華新文化。這個方面，將是今後大陸以及兩岸，以及台灣應該共同來商量和提升的。為促進國家朝著統一方向演化，奠定基礎，積累經驗，增進共識。



二是，閩南文化是深化兩岸融合發展的重要著力點，在推進祖國和平統一進程中具有特殊而重要的作用。陳麗麗說，文化交流是海峽兩岸交流交往，互動融合的核心所做。文化交流落到實處，是深化兩岸融合發展，促進兩岸心靈契合重要因素和關鍵環節。時至今日，閩南文化已經成為連接海峽兩岸，乃至全球華人一條共同文化血脈，是國家文化軟實力的重要組成部分，對於弘揚中華優秀傳統文化，強化兩岸人民文化認同感以及民族零距離，有效遏制文化台獨思潮，推進兩岸民間交流合作，深化兩岸經濟文化發展，建構兩岸一家親，兩岸命運共同體，築牢中華民族共同體意識具有現實意義和特殊價值。

