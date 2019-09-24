蔡志軍：閱兵充分反映我軍聯戰聯訓聯保能力

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將回答記者提問（中評社 郭至君攝） 9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪（中評社 郭至君攝） 9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪（中評社 林艶攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君 林艶）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將表示，提升聯合作戰能力是解放軍改革強軍的主要發展方向。這次閱兵充分反映我軍改革調整後的聯戰聯訓聯保能力。在閱兵的各方面，各環節都注重聯合、體現聯合、實現聯合。



實錄如下：



中央廣播電視總台央視記者：我的問題是，有輿論認為，中國軍隊改革重塑後已經步入了聯合時代，請問這次閱兵是如何體現聯合的特點的？謝謝。



蔡志軍：謝謝您的提問，我來回答你關心的問題。聯合作戰是現代戰爭的基本作戰形式，實現各軍兵種聯合，提升聯合作戰能力，是我軍改革強軍的主要發展方向。這次閱兵著眼履行“四個戰略支撐”的新時代使命任務，把握軍委管總、戰區主戰、軍種主建的總原則，精心設計領導指揮架構和方梯隊編成模式，充分反映我軍改革調整後的聯戰聯訓聯保能力。



在閱兵組織指揮上，按改革重構的聯合作戰指揮體系，以中部戰區為主、吸納軍兵種精幹力量，成立閱兵聯合指揮部，履行聯合籌劃、聯合指揮職能。在徒步方隊編組上，按改革重塑的中國特色現代軍事力量體系，除單一軍種方隊編組外，其餘方隊均由相關軍兵種聯合編組。在裝備方隊編組上，按聯合作戰編成，區分作戰模塊，統籌各軍兵種作戰力量運用編組。在空中梯隊編組上，按空中聯合行動樣式，部分梯隊呈體系編組使用相關軍種各類作戰和保障飛機，作戰編組有新突破新飛躍。在閱兵綜合保障上，按改革立起的聯勤保障體系，以聯勤保障部隊為主實施聯合保障，各軍兵種實施專用保障相結合，有效形成整體保障合力。可以說，在閱兵的各方面，各環節都注重聯合、體現聯合、實現聯合。謝謝。

