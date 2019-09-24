呂秀蓮：幾位專家說蔡拿出的非正式學位論文

呂秀蓮在台中市東區新庄仔福德祠舉行便當懇談會。（中評社） 中評社台中9月24日電（記者 林谷隆）“總統府”昨天公布蔡英文博士論文原稿，並授權給“國家”圖書館開放閱覽。呂秀蓮今天在台中表示，蔡把論文拿出來，這是好的一步，但能否解決問題？她並不清楚，據說幾位專家表示，這只是原稿，不是正式通過學位的論文，蔡願意提供檢驗是好事一樁，希望危機處理能更快。



登記連署參選2020的呂秀蓮，力拼在11月2日前突破28萬384人的連署門檻，24日中午在台中市東區新庄仔福德祠舉行便當懇談會，包括已退出民進黨的前“國防部長”蔡明憲、民進黨前台中市議員陳福文、蕭杰等多名支持者到場，會中呂秀蓮火力全開，提到當年大家拚出來的民進黨，跟現在蔡英文領導的民進黨不一樣，批評蔡領導的民進黨是“第二個國民黨”。



呂秀蓮日前表態與前南投縣長彭百顯搭配，登記2020參選連署，24日中午到台中市舉行便當會，除了上述民進黨人士，包括民進黨初選時積極挺賴清德的知名法醫、前台中市醫師公會理事長高大成也現身活動，現場還有50多人到場支持。



呂秀蓮還說，她當年在美國哈佛大學讀博士，聽到中美要斷交了就回台灣，沒有取得博士學位。當初蔡英文論文遭質疑時，她呼籲第一時間把博士證書拿出來，問題就解決了，因為連她也想看看，“現在“總統”有聽我的話了”。



至於陳水扁不支持她參選2020，呂則說“那是用膝蓋在想我”，她體諒扁失去自由又渴望自由所講的話，她沒時間去了解扁每天說了什麼，對扁的談話不再回應。



呂秀蓮說，她本來不想選，但當年大家拚出來的民進黨，跟現在蔡英文領導的民進黨不一樣，“蔡英文所領導的民進黨是第二個國民黨”，以前批評國民黨“立院”黨團是“行政院”的橡皮圖章，現在的民進黨團也很像。



呂秀蓮說，她獲得20多個大小政黨支持，主張和平中立，要推動藍綠對話、族群融合，台灣藍綠對立太久，這是“國力”耗損，當選後要召開“國是會議”，決定“國家”的重要事項。