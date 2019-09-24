譚民：幾代官兵同場受閱　反映全軍共同追求

9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在回答記者提問時表示，新中國成立70周年閱兵部隊的抽組主要按照以下三條原則來把握。一是嚴格標準。二是建制抽組。三是留有預備。幾代官兵同場受閱，生動反映出人民軍隊優良傳統、紅色基因的庚續傳承，反映出全軍將士對強國強軍偉大事業的共同追求。



實錄如下：



鳳凰衛視記者：想問關於人員方面，剛才介紹了1.5萬參閱人員，是如何抽組的，有怎樣的標準進行抽組，年齡分布是怎樣的，最大和最小年齡是如何的？謝謝。



譚民：新中國成立70周年閱兵部隊的抽組，堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席關於閱兵工作的決策指示，按照軍委閱兵領導小組的部署要求，主要按照以下三條原則來把握。



一是嚴格標準。人員的政治素質、身心素質、軍事素養要符合要求，裝備全部為國產現役主戰裝備。二是建制抽組。受閱方隊除了混合抽組的方隊之外，盡量從一個建制單位抽組，根據實際情況適當擴大範圍。這樣既有利於統一組織、管理和保障，又能夠確保參閱人員和裝備質量。三是留有預備。徒步方隊都安排了一定數量的預備人員，裝備方隊、空中梯隊也安排了一些備份裝備和預備人員。



人員選拔遵循以下五條標準：一是政治立場堅定。堅決聽黨指揮，在政治上、思想上、行動上與黨中央、中央軍委和習主席保持高度一致。二是思想道德純潔。熱愛祖國，愛軍精武，思想進步，追求高尚，心理素質良好。三是組織紀律性強。嚴守紀律，忠於職守，服從命令，聽從指揮，嚴格遵守條令條例和規章制度。四是軍事素質過硬。熟練使用手中武器裝備，技術熟練，汽車駕駛人員安全駕車三萬公里以上；坦克駕駛員專業技術等級達到一級以上。飛行人員完成相應資格訓練，總飛行時間達到規定要求。五是身體條件良好。身體健康，體型協調，反應敏捷。徒步方隊隊員，男性身高普遍在1.75米至1.85米之間；女性身高普遍在1.63米至1.75米之間，這是常規標準，也有個別官兵超出這一標準。



此次閱兵，受閱人員年齡範圍跨度較大，有20歲左右的青年官兵，也有60多歲的高級指揮員，可以說，幾代官兵同場受閱，生動反映出人民軍隊優良傳統、紅色基因的庚續傳承，反映出全軍將士對強國強軍偉大事業的共同追求。謝謝。



