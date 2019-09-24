蔡志軍：首次在徒步方隊安排女將軍受閱

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將（中評社 郭至君攝） 中阿衛視記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將表示，這次閱兵安排較多的高級指揮員受閱，這也是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱。



實錄如下：



中阿衛視記者：您剛才提到，這次閱兵安排受閱的高級指揮員數量超過了以往歷次閱兵，我的提問是，這樣的安排和設計是出於怎樣的考慮？謝謝。



蔡志軍：謝謝你的提問。無論是戰爭年代還是和平時期，軍隊高級指揮員始終是凝聚部隊力量、指揮部隊行動、領導部隊建設的關鍵，始終是我們黨高度重視培養歷練和賦予重任的中堅。黨的十八大以來，特別是古田全軍政治工作會議後，人民軍隊重整行裝再出發，整體面貌煥然一新，高級指揮員的能力素質和作風形象得到很大提升，在貫徹強軍目標、推進備戰打仗上發揮了十分重要的作用。



這次閱兵安排較多的高級指揮員受閱，著力樹立帶兵打仗、礪將謀勝的鮮明導向，展現身先士卒、以上率下的良好形象，宣示絕對聽黨指揮、勇於擔當盡責的高度自覺。正如剛才譚民少將所講述的那樣，60多歲的高級將領同年輕官兵一道訓練、一道受閱。值得一提的是，女兵方隊安排兩名女將軍擔任領隊，以颯爽英姿亮相閱兵場，這也是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱。謝謝。

