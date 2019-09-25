任揮：“兩岸一家親”學術論壇取得三項成果

中華全國台灣同胞聯誼會研究室副主任任揮（中評社 海涵攝） 中評社蘭州9月25日電（記者 海涵）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學兩岸一家親研究院主辦，甘肅省台灣同胞聯誼會、中評智庫基金會、台灣中華兩岸新時代交流協會協辦的第二屆“兩岸一家親”學術論壇日前閉幕。中華全國台灣同胞聯誼會研究室副主任任揮作會議總結。他說，本次論壇緊緊圍繞習近平總書記“1.2”重要講話精神，達成了三個方面的成果：一是探討新形勢下促統的方法與路徑，二是跟蹤和研判台灣民情的變化，三是分析預判台灣地區的政情發展趨勢。



第二屆“兩岸一家親”學術論壇以“習近平總書記‘1.2’講話與祖國和平統一”為主題，來自中國社會科學院、中國人民大學、廈門大學、北京聯合大學等大陸研究機構、高校的專家學者和台灣中國文化大學、銘傳大學、中山大學等的島內學者共50多人參加論壇。兩岸專家學者圍繞習近平總書記“1.2”講話與祖國和平統一前景、台灣民情變化趨勢研判、兩岸關係和台灣政局趨勢與風險等議題進行深入討論。



任揮表示，第二屆“兩岸一家親”學術論壇時逢機緣、時機關鍵，節點敏感。在這裡，兩岸學者議大勢，謀大局，獻計策，為推進祖國的和平統一貢獻智慧，為兩岸民眾的福祉建言獻策。總結這次會議，可以概括為三句話——緊緊圍繞“1.2”講話，討論議題層次豐富，學術成果十分顯著。



任揮說，本屆會議的主題是“習近平總書記‘1.2’講話與祖國和平統一”，集中體現了貫徹落實習近平總書記“1.2”重要講話精神的要求。與會的嘉賓、學者緊緊圍繞習近平總書記“1.2”講話與祖國和平統一前景、習近平總書記“1.2”講話與台灣民情變化趨勢研判、習近平總書記“1.2”講話後兩岸關係與台灣政局趨勢分析三個議題，通過主題發言、指定發言、綜合討論等環節進行了熱烈而充分的交流，碰撞了思想、激發了智慧。這次大會一共收到32篇學術論文，加上各位專家、學者的精彩研討，為我們呈現了一次豐富的學術盛宴。



任揮表示，第二屆“兩岸一家親”學術論壇得名於“兩岸一家親”的重要理念，以溝通兩岸為路徑、以凝聚共識為目標，兩岸的專家學者進行觀點的交流和分享，是這一學術交流平台的重要特色。新時代兩岸關係已經站在新的歷史起點上，面對當前趨於嚴峻複雜的台海局勢，兩岸專家學者為了祖國統一的共同目標在這一平台上交流研討，體現了大家對歷史賦予學者的使命擔當，正如習近平總書記在“1.2”講話中所說，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。

