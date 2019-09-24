吳謙：中國軍隊沒有必要通過閱兵“秀肌肉”

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在回答記者提問時表示，70年來，中國軍隊的發展壯大有目共睹。我們既沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來“秀肌肉”。70年來，中國軍隊的世界貢獻有目共睹。我們自身越強，為世界和平提供的正能量就會越多。



實錄如下：



美國有線電視記者：關於這次閱兵，有分析人士認為，這些參閱的新型武器裝備將進一步擴大增強中國軍事力量的打擊和偵察範圍，讓美國航母更難以靠近中國軍事勢力範圍。鑒於當前美軍艦機不斷過航台灣海峽和南海，美國不少軍政人士把中國作為主要戰略競爭對手。請問這次新型武器裝備亮相是要對外釋放出什麼政治軍事信號？



吳謙：感謝你的提問。我聽懂了你的問題。這個問題主要是想問展示新型武器裝備是不是中國在“秀肌肉”。在中國軍隊發展壯大的歷程中，總有一些人或者勢力喜歡進行不實炒作。他們頭腦中有一些非常奇怪的邏輯：如果中國軍隊展示武器裝備就是“秀肌肉”，如果不展示就是“不透明”。我覺得對付這種邏輯最好的辦法就是堅定不移地做好自己的事情。70年來，中國軍隊的發展壯大有目共睹。我們既沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來“秀肌肉”。70年來，中國軍隊的世界貢獻有目共睹。我們自身越強，為世界和平提供的正能量就會越多。壯麗七十年，奮鬥新時代。中國軍隊將在中國共產黨的堅強領導下，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，積極服務構建人類命運共同體，沿著中國特色強軍之路闊步向前。

