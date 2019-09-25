拜謁始祖伏羲　一睹三皇之首豐功偉業

伏羲廟儀門（中評社 海涵攝） 中評社蘭州9月25日電（記者 海涵）在中國民間，“三皇”具體所指為何一直存有爭議。有人認為，“三皇”指的是“伏羲、女媧、燧人氏”，也有人認為“三皇”指的是“伏羲、黃帝、神農氏”。但無論如何界定“三皇”，伏羲都是亘古不變的“三皇”之首、百王之先。



伏羲有神聖之德，他團結統一了華夏各個部落，並取蟒蛇的身、鰐魚的頭、雄鹿的角、猛虎的眼、紅鯉的麟、巨蜥的腿、蒼鷹的爪、白鯊的尾、長須鯨的須創立了中華民族的圖騰——龍。龍的傳人由此而來。



伏羲是有著大智的思考者和發明創造者，作為各民族團結協作、尋求生存與發展的歷史象徵，對中華民族的文明進步和發展起到了不可估量的作用。也正是因為此，伏羲自古以來就受到歷代帝王的尊敬與祭祀。



位於甘肅天水的伏羲廟就彰顯大明王朝及其之後的清王朝對先祖伏羲的崇敬。



伏羲廟是中國西北地區著名古建築群之一，原名太昊宮，俗稱人宗廟，地址位於甘肅省天水市秦州區西關伏羲路。一九六三年被甘肅省人民政府公布為甘肅省重點文物保護單位，現為全國重點文物保護單位，也是海峽兩岸交流基地。



伏羲廟始建於明成化十九年至二十年間（1483——1484年），前後歷經九次重修，形成規模宏大的建築群。清光緒十一年至十三年（1885—1887年）第九次重修後，占地面積13000平方米，現存面積6600多平方米。

