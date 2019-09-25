韓兩岸論述　趙建民答中評：九二共識不能丟

趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）針對2020大選兩岸政策，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜國政顧問團兩岸小組召集人、中國文化大學社會科學院院長趙建民向中評社表示，第一個理念會是穩定住兩岸，讓台灣在安定中發展，第二個理念是在這基礎上為人民謀福利。而開啟兩岸和平的鑰匙，只有一把叫九二共識，在打造新鑰匙前不能把舊的先丟掉，不然我們就會露宿街頭。



蔡英文政府執政三年多來不承認九二共識，兩岸關係陷入僵局甚至對立，外界認為2020大選將是兩岸關係轉折點，韓國瑜競選的兩岸主張受到關注。陸委會前副主委趙建民曾是韓國瑜就讀政治大學東亞研究所時期的老師，此次受聘為其“國政”顧問團兩岸小組召集人，負責起草兩岸政策。



趙建民接受中評社訪問，談到民進黨和蔡英文大選主軸“抗中保台”，意圖要激化兩岸對立，韓國瑜如何因應？他表示，這次選戰從兩岸論述來講，泛藍是相對容易，因為抗中保台是矛盾的結合體，不可能透過抗中來保台，因為抗中是害台，連美國都不抗中了，而是競爭，大陸是台灣的六十倍大，我們拿什麼來抗中？抗中只會傷台，是大傷小傷的問題而已。



趙建民說，綠營講這樣的話也許心裡爽，但其實是很阿Q的精神，所以韓國瑜的兩岸政策白皮書很容易處理，其中的理念一定是這樣，第一要務是穩定兩岸關係，兩岸和平不互嗆，因為不穩定兩岸，在經濟和外交上，都沒法進展，穩定住兩岸才能讓台灣在安定中發展，如果政府要天天處理危機，那怎麼發展經濟呢？



趙建民表示，第二個理念是在兩岸穩定的基礎下謀人民福利，這個福利是多元的，兩岸不穩定沒福利可言，譬如現在台灣的外交就碰到嚴重困境，國際組織無法參與，另外還有陸客不來，讓我們一年損失新台幣上千億的觀光財等。



還有台灣面臨少子化，未來的大一新生會一年減少三萬人，年輕博士找不到工作，只能到對岸發展，兩岸穩定後，我們歡迎境外學生，包括陸生來台就讀。



趙建民說，台灣有什麼理由不爭取陸生呢？現在到日本就讀的陸生有十二萬人，到韓國的有十五萬人，但在台灣念學位的陸生不到一萬人，就是因為政治上沒法和諧，導致陸生不想來。



趙建民強調，在兩岸穩定基礎下謀求人民福利，就是韓國瑜講的台灣安全、人民有錢概念，這個有錢是多元的層次，譬如我們能加入國際組織，保障人民生命財產安全，兩岸司法互助等等。



至於韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政之前曾主張應該拋棄九二共識用新名詞，未來韓的兩岸主張是否會維持九二共識路線？



趙建民說，兩岸和解是必須做的，這連小學生都知道，民進黨執政後，希望有開啟兩岸和平的鑰匙，但兩岸分治七十年來，還沒發現第二把鑰匙，鑰匙的概念是，陸方不會換鎖，表示是雙方能接受的，那只有一把鑰匙，就叫九二共識，所以在打造新鑰匙前，我們不要把舊的先丟掉，不然就會露宿街頭沒地方住，民進黨把是把舊鑰匙先丟了，找了三年半還找不到，才讓目前兩岸關係惡化成如此。



趙建民表示，九二共識這把舊鑰匙我們要珍惜，而張善政的想法是因為執政的民進黨對九二共識汙名化，把它與一國兩制畫上等號，張有鑑於這樣的趨勢，從選戰角度來講做出了這樣的建議。



趙建民說，也許這樣對選票比較好，但政治人物是要負責任的，不能完全看選舉，兩岸和平要負責任，不能只考慮選票，張的意見是接下總召之前所提的，因此未來白皮書不會只考慮選票，會做出負責任且一致性的政策主張。



至於目前的香港問題是否會影響韓國瑜未來選情？

