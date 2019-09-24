蔡志軍：編組戰旗方隊　激勵全軍官兵

閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將表示，這次閱兵編組戰旗方隊，從各軍兵種和武警部隊榮譽功勛部隊遴選參閱代表，表達對各個時期戰功卓著部隊的敬仰，激勵全軍官兵保持和發揚不怕犧牲、敢打必勝的戰鬥作風和優良傳統。



實錄如下：



解放軍報記者：這次閱兵將展示戰旗方隊，請問這個方隊的設計考慮是什麼？



蔡志軍：謝謝你的提問。這次閱兵著眼體現我軍從勝利走向勝利的光輝歷史和輝煌戰績，編組戰旗方隊，從各軍兵種和武警部隊榮譽功勛部隊遴選參閱代表，表達對各個時期戰功卓著部隊的敬仰，激勵全軍官兵保持和發揚不怕犧牲、敢打必勝的戰鬥作風和優良傳統。



主要考慮是：一是強化對我黨我軍歷史的銘記。一部戰旗就是一部史詩。戰旗方隊展示土地革命時期、抗日戰爭時期、解放戰爭時期以及新中國成立以來榮譽功勛部隊的戰旗，告誡我們不要忘記黨和軍隊走過的苦難而輝煌的歲月，始終牢記我軍由小到大、由弱到強的奮進歷程。二是強化對革命先烈和英雄的緬懷。正如一首歌曲唱的那樣，“為什麼戰旗美如畫，英雄的鮮血染紅了它”。編組戰旗方隊，遴選以著名烈士和戰鬥英雄命名的戰旗，表達對革命先烈和戰鬥英雄的景仰。三是強化對榮譽功勛的尊崇。崇尚榮譽、建立功勛是人民軍隊的光榮傳統。編組戰旗方隊，有利於教育引導全軍官兵傳承紅色基因，不忘初心、牢記使命，聚力備戰打仗，矢志強軍興軍，努力在新時代偉大征程上建立新的功勛和業績。謝謝。