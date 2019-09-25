中評關注：民進黨裂解小綠　最後看賴清德

蔡賴配或將成為泛綠團結的最後一塊拚圖。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電（記者 洪德諭）民進黨初選過後陷入分裂危機，隨著陳水扁間接表態支持蔡英文，且擁有2020大選門票的時代力量23日宣布不自提候選人，讓泛綠分裂危機逐步瓦解，現僅剩呂秀蓮參與連署難題待解。不過呂為喜樂島聯盟所推薦，喜樂島成立與獨派不滿初選有關，獲獨派支持的賴清德最後若與蔡英文整合，民進黨即可完成泛綠團結的拚圖。



民進黨2020大選透過初選確定由蔡英文尋求連任，但因初選過程中，時間一延再延，修改規則納入手機民調，令初選挺賴清德的獨派支持者相當不滿。



初選過後，這些不滿勢力成為民進黨2020分裂危機，先後有獨派喜樂島聯盟與“一邊一國行動黨”分別在7月20日與8月18日組黨。其中喜樂島聯盟推薦呂秀蓮成為被連署人角逐2020大選，“一邊一國行動黨”則以陳水扁為精神領袖，影響力都不容小覷。2016與民進黨合作的時代力量，手握大選門票，一直對外表示不排除自提人選，在國民黨鴻海創辦人郭台銘不參與連署選2020大選後，泛綠與泛藍相比顯得危機重重。



不過隨著大選步步進逼，民進黨在整合路上走得相當順利，首先是民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉20日前往高雄扁家拜會陳水扁，兩日後陳水扁就在臉書發文表達不贊同呂秀蓮參與2020，還向獨派喊話，高雄市長韓國瑜說過，只要他當選，陳水扁就會抓回去，這是一心一意挺扁救扁的陳水扁們所願意看到的嗎？



接著一直醞釀自提2020大選候選人的時代力量，23日突然宣布2020大選將不會自提候選人，目標將放在爭取“國會”席次最大化，雖未說明原因，但應與民進黨陸續在時力提名候選人的選區的競爭有關。這些選區包括，台北市第七選區時力有陳雨凡但民進黨仍提許淑華，新北市第十二選區有時力的賴嘉倫角逐民進黨還提賴品妤，在時力表達善意後未來如何發展有待觀察。



現在泛綠團結最後一塊拚圖，為呂秀蓮參與連署，挺呂的喜樂島聯盟與民進黨交惡，黨中央溝通不易。賴清德深受獨派愛戴，賴若願助蔡一臂之力，應可有效化解。呂能否參選大選，要待11月2日看她能否達到連署參選門檻，拿到28萬多連署書，民進黨現在也還在觀察，不急著採取動作。



賴清德從8月4日，在台南觀看U12國際少棒錦標賽後便未再現身。他在初選後與蔡通電話時也提到“真的有需要再來談”。獨派大老辜寬敏亦曾在受訪時表示，他曾與賴清德溝通過，蔡賴一定要合作，雖賴沒表態，但賴可能認為等時間點到了再說，顯現仍保有合作可能。



民進黨每每遇到危機時必團結，例如2008年大選民進黨初選謝長廷與蘇貞昌廝殺激烈，但最終謝長廷與蘇貞昌仍搭檔一同參與大選，2012年蘇貞昌與蔡英文民調僅差1.35%，但最終蘇貞昌也表達支持蔡英文，2020的大選，相信民進黨面對艱困的選情，不會有打破優良傳統的可能。