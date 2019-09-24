環保產業：智慧引領向未來

中評社北京9月24日電／環保產業是生態環境保護尤其是污染防治的重要物質基礎。經過近幾十年的快速發展，我國環保產業取得了長足進步。



原環境保護部總工程師萬本太介紹，2018年，我國環保企業達3.5萬家，從業人員達380多萬人，總產值已超過8萬億元，營業收入達到1.35萬億元，比2017年增長17.4%。



“政府非常重視環保產業的發展。”萬本太說，2017年，黨的十九大報告指出，壯大節能環保產業。2018年，習近平總書記在全國生態環保大會上指出，培育壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業，推進資源全面節約和循環利用。這些重要論述為我國環保產業發展指明了方向。與此同時，2017年初，國家發改委發布《“互聯網＋”綠色生態三年行動實施方案》的通知，提出大力發展“智慧環保”的要求，明確了具體的執行單位及時間表，標誌著智慧環保提上了國家日程。



“探索環保產業轉型升級的高質量發展之路，我們不能忽視現代信息技術、新一輪科技革命對產業發展和重構的重大影響。數字化、智能化、智慧化已成為產業發展的內在需求和必然趨勢。”在9月6日召開的2019世界物聯網博覽會智慧環保高峰論壇上，江蘇宜興環科園管委會主任朱旭峰表示。



宜興作為我國著名“環保之鄉”，以國家級環保專業園區宜興環保科技工業園為主陣地，培育了5000餘家環保企業，成為全國一流的環保裝備製造基地和技術創新高地。近年來，宜興充分依托環保產業集群化發展、產業支撐體系完善等優勢及水處理、環保裝備製造等特色發展領域，堅定不移以“智慧＋環保”為創新抓手和契機，加快推動傳統環保產業與新一代信息技術的融合發展，基本形成了“智慧監測＋智慧檢測＋智能製造＋智慧交易＋智慧服務”的產業體系。



朱旭峰介紹，經調查統計，宜興一批智慧化轉型的環保企業營業收入年均增長率普遍達到30%，成為引領宜興環保產業發展的重要引擎。



何謂“智慧環保”？具體說來，智慧環保系統利用信息化手段整合環保信息資源，實現了環保一張圖和環境的全面監管，提升了環境保護水平和對外服務的效能，對於保護生態環境具有重要意義。

