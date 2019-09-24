日本各電力公司在用貯存核燃料總計2460噸

中評社香港9月24日電／共同社23日從對日本各電力公司的採訪獲悉，有關在使用過後貯存等待再次利用的核燃料，全國核電站的存放總量約為2460噸。雖處於仍可使用狀態，但如果核電機組報廢且無法轉用的話，則將變為乏燃料。全國的乏燃料已達約1.82萬噸。從獲悉的情況來看，另外還存在大量難以預料今後如何處理的燃料。



電力公司每13個月對核電站實施一次停運定期檢查，更換部分燃料。取出的燃料中，仍能充分產生熱能的將在下次以後的檢查時再次放入反應堆，期間則貯存在燃料池內。在反應堆內使用約3至5年後就變為乏燃料。



貯存期間不會被當作乏燃料處理。但是，隨著東京電力公司第二核電站4座機組7月底全部決定報廢，原先在用的約530噸燃料處理方式發生變化，乏燃料總量大幅增至約1650噸。



擁有核電站的10家電力公司於今年6至8月接受採訪，除中國電力公司以外均表示在用燃料處於貯存狀態。東電柏崎刈羽核電站（新潟縣）貯存量最多，約為800噸。關西電力旗下的美濱、大飯和高濱核電站（均位於福井縣）總計約580噸，中部電力公司濱岡核電站（靜岡縣）存放有約410噸。



大飯核電站已決定報廢的1、2號機組在用的燃料被轉用於3、4號機組。這是由於燃料類型相同才得以轉用，除大飯以外別無他例。



乏燃料目前處於不清楚今後處理能否有進展的狀況。10家電力公司核電站燃料池貯存容量已用去60%，在用燃料導致空間進一步被佔。各公司紛紛加快引入全新“乾式貯存”方式以擴大貯存容量。