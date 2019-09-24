譚民：閱兵準備最大限度減少擾民　

9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在回答記者提問時表示，閱兵準備特別是在機動進駐和天安門地區預演期間，閱兵聯合指揮部堅持最大限度減少擾民、減輕地方政府負擔，盡可能利用夜間組織實施。他也向北京市委、市政府、北京市人民表示謝意。



實錄如下：



北京廣播電視台記者：這次閱兵規模比較大，而且參閱部隊在天安門地區進行了幾次聯合預演，還有一些正常的訓練都對道路進行了一些臨時管制措施，可能對一些北京市民朋友生活產生了一些影響，請問對此您如何回應？謝謝。



譚民：閱兵準備特別是在機動進駐和天安門地區預演期間，我們閱兵聯合指揮部堅持最大限度減少擾民、減輕地方政府負擔，盡可能利用夜間組織實施。閱兵訓練場地選擇在遠離市區的地方，最大限度降低對附近居民的影響。北京市委、市政府高度重視閱兵相關保障工作，在參閱部隊的生活、交通、安保等方面給閱兵部隊提供了很多幫助，廣大市民也給予了很大的理解和支持。比如，9月14日組織第二次天安門地區預演，正值中秋佳節，預演活動對進入世博園等一些北京北部旅遊景點帶來一定影響，一方面我們閱兵部隊優化機動進出路線，另一方面，北京市民給予了很大理解，使我們機動進入安全順暢，借此機會向北京市委、市政府、北京市人民表示深深的謝意，謝謝大家。

