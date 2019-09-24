林業：創造人間新奇跡

中評社北京9月24日電／中國作為世界上荒漠化面積最大的國家之一，有荒漠化土地261.16萬平方公里。經過新中國成立70年來艱苦卓絕的治理，中國沙化土地面積連年持續縮減，這是億萬中華兒女創造的眾多生態奇跡中的一個。



1962年2月，原林業部決定在河北省風沙源塞罕壩建立大型國營機械林場。這年9月，369名創業者被緊急征調，開赴塞罕壩植樹造林。如今，昔日高原沙荒地已變身為高原林海。新中國成立以來，像塞罕壩這樣利用荒山荒坡興建的人工林場，在全國比比皆是。



1978年，中央啟動三北防護林工程，囊括北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆13個省份。三北工程實施至今已40年，防護林體系已初具規模。監測數據顯示，三北工程重點治理的黃土高原造林779.1萬公頃，新增治理水土流失面積15萬平方公里，水土流失面積減少2萬多平方公里，土壤侵蝕面積大幅下降，每年流入黃河的泥沙減少了4億噸。



1998年，黨中央、國務院果斷決定對天然林實行更嚴格的保護，在長江上游、黃河上中游地區全面停止天然林商業性采伐，在東北、內蒙古等重點國有林區大幅度調減木材產量，並率先在四川省等12個省（區、市）啟動試點工作，從此拉開了保護天然林的序幕。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的重要內容，全國天然林保護工作進一步加強。2014年4月1日起，龍江森工集團和大興安嶺林業集團全面停止了木材商業性采伐；2015年4月1日起，內蒙古、吉林、長白山森工集團全面停止了木材商業性采伐，河北省納入停伐試點；2016年，經國務院批准，“十三五”期間的天然林商業性采伐指標全面取消，並在福建、廣西等8省份開展集體和個人天然商品林停伐獎勵補助試點。

