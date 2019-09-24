蔡志軍：受閱部隊做好了正式受閱的充分準備

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回答記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在回答記者提問時表示，新時代的中國，我們的飛機再也不用飛第二遍，足以告慰先烈：這盛世，如您所願。



閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將表示，按照統一的計劃安排，受閱部隊已在天安門地區組織了三次合練預演，做好了正式受閱的充分準備。也可以說，萬事俱備，只欠東風。



實錄如下：



環球時報、環球網記者：前天上午，閱兵進行了空中梯隊方陣演練，很多人在朋友圈刷屏轉發演練視頻。請問在國慶前是否還會組織類似彩排？請問對此次空中梯隊演練作何評價？



吳謙：關於下一步的演練安排，我在這裡先不作“劇透”。你這個問題，讓我想起了媒體曾經報道過的一個故事，也是關於閱兵和飛機的。70年前，在開國大典的閱兵式上，當時我們的飛機不夠，只有17架。周總理說：飛機不夠，我們就飛兩遍。70年彈指一揮間，新時代的中國，早已山河無恙、國富兵強，我們的飛機再也不用飛第二遍了。此時此刻，我們足以告慰先烈：這盛世，如您所願。



蔡志軍：我再補充你後面的問題，按照統一的計劃安排，受閱部隊已在天安門地區組織了三次合練預演，可以說訓練質量一次比一次高，整體效果一次比一次好，做好了正式受閱的充分準備。也可以說，萬事俱備，只欠東風。讓我們共同期待那莊嚴神聖、激動人心時刻的到來。謝謝。