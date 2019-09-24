清潔能源：“追風逐日”勁更足

中評社北京9月24日電／ 一場秋雨後，晴空萬里。站在山西大同市南郊區和左雲縣接壤的山梁上，只見一排排太陽能電池板沿著山勢整齊排列，在湛藍的天空映襯下蔚為壯觀。很難想象，多年前這裡曾是采煤沉陷區，一度地縫密布、亂石遍布、污水橫流……



為使采煤沉陷區得到有效治理和綜合利用，2015年，國內首個百萬千瓦光伏“領跑者”示範基地項目在大同市采煤沉陷區開工建設。大同這座曾經因煤而興、因煤而困的城市，在以光伏為代表的新能源產業助推下，實現了綠色蝶變，加快了轉型發展的步伐。



大同市從“煤都”向“新能源之都”的轉變，是新中國成立70年來全面發展清潔能源碩果累累的縮影。中國能源經濟研究院近日發布的《中國清潔能源發展報告》顯示，2018年，我國清潔能源電力裝機容量達40.7%。其中，水電裝機容量比1949年增長2200.6倍，占18.5%；核電裝機為4466萬千瓦，占2.4%；並網風電裝機容量達18426萬千瓦，占9.7%；並網太陽能發電達17463萬千瓦，占9.2%。70年來，中國清潔能源產業從無到有、從有到強，成就舉世矚目。



新中國成立初期，我國電力裝機主要是火電和水電，裝機容量很小，遠不能滿足國內經濟發展和人民生活需要。1957年4月，我國首座獨立設計、自制設備、自行施工的大型水電站——新安江水電站開始建造，我國清潔能源特別是水電進入了發展快車道，水電裝機容量快速增加。



1984年，我國啟動秦山核電站建設，這是我國首座自行設計建造的核電站，一期機組裝機容量30萬千瓦，1991年12月並網發電。秦山核電站一期工程建成發電，從真正意義上標誌著我國電力結構從水電、火電的二元結構向多元結構改變，我國清潔能源發展進入了新階段。



進入21世紀，我國清潔能源迎來了歷史機遇，得到了快速發展。水電裝機容量、太陽能熱利用、風電裝機容量、太陽能發電裝機容量先後成為全球第一。終端應用的發展、擴容也帶動了我國清潔能源產業鏈全面發展。



裝備製造能力上，截至2018年末，全球十大風力發電機製造商中，中國企業有5家；全球十大太陽能組件製造商中，中國企業占據9家；全球十大太陽能電池片製造商中，中國企業占據8家。可以說，我國清潔能源裝備製造在全球產業鏈中起到了舉足輕重的作用。



技術能力上，我國清潔能源技術也逐漸從弱到強，從追隨到領先，成為全球技術創新的領頭羊。我國建設了全球最大的水電站——長江三峽水電站，設計製造了全球最先進的水電機組，研究開發了全球領先的核電技術，發展出了全球規模最大、技術領先的太陽能製造業。



清潔能源的跨越式發展，為中國實現低碳可持續發展作出了積極貢獻。“以前一到冬天院裡全是煤，家家戶戶煙筒往外冒黑煙；現在院裡乾淨了，家裡隨時暖烘烘的。”北京通州崔家樓村村民張萬宗對國家推動的清潔供暖改造贊不絕口。



清潔能源多了，天更藍了。生態環境部通報的2018年空氣質量狀況顯示，全國338個地級及以上城市平均優良天數比例為79.3%，同比上升1.3個百分點。從“十三五”環境空氣質量兩項約束性指標完成情況來看，PM2.5未達標的262個城市平均濃度同比下降10.4%。



國家能源局局長章建華表示，2018年中國的煤炭消費已經降到60%以下，比2012年下降9.5個百分點，碳排放量比2005年下降了60%至65%。這其中，能源轉型發揮了重要作用，清潔低碳已成為不可逆轉的發展大趨勢。



70年來，我國清潔能源發展之路就是一部追趕超越的歷史。當前，加快全球能源轉型，實現綠色低碳發展，已成為國際社會的共同責任。在清潔能源領域，中國擁有全球領先的製造能力和優質產能、相對充裕的資本能力以及龐大的國內市場潛力。未來，中國清潔能源將繼續跋山涉水、追風逐日，為世界清潔能源發展貢獻“中國智慧”。



來源：經濟日報