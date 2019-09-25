藍委秀公報證明　太平島採石油是藍綠共識

廖國棟在臉書秀出紀錄證明，太平島開採石油是藍綠共識。（取自廖國棟臉書） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）太平島周邊開採石油議題，近來因中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜和民進黨議員互槓，再度引發各界熱議，國民黨“立委”廖國棟24日在臉書發了一張“立法院”委員會紀錄照片，強調“立法院”曾在2012年5月2日通過決議，要求在太平島建立補給鑽探基地，獲得朝野“立委”的支持，當時提案的委員不分藍綠，開發南海是朝野共識。



以下是廖國棟臉書全文：



南海主權爭議問題存在多年，該區域的礦產、漁產豐富，南海各國都在搶，2008 年馬英九就職後，時任“經濟部”尹啟銘曾邀集礦物局、中油公司等單位，討論“我國”在南海地區探勘石油和天然氣的問題。經過討論，“經濟部”於 2011 年4月15日同意中油公司在南海太平島及其周圍100 海浬的海域內，擁有石油和天然氣的探勘權，期限至2015年4月14日。



為了探勘南海資源，“立法院”曾在2012年5月2日通過決議，要求在太平島建立補給鑽探基地，獲得朝野“立委”的支持，當時提案的委員不分藍綠，開發南海是朝野共識。當時的能源局長歐嘉瑞也曾備詢過相關問題，而歐嘉瑞是現任台灣中油公司董事長。



石油、天然氣屬於“國家礦產”，探勘必須取得中央主管機關同意。台灣中油公司擁有台灣唯一的石油天然氣探勘團隊，成員經過20多年的歷練，曾在海內外成功完成石油及天然氣的開採，為了讓“我國”能源能有更多元的來源，中油編列探勘費用都能通過，因此讓相關人員得以累積豐富經驗。



韓國瑜市長所談的太平島挖石油，並非高雄市自己組團隊去挖，現行法令也無法讓高雄市政府這樣做，他一直強調的是利用各種方法，去賺大錢，幫高雄市還3000億負債，如果沒有欠下如此巨債，韓國瑜市長也不用挖空心思想著幫高雄賺大錢、發大財。大家不要黑韓，應該一起挺韓！讓我們一起贏回“中華民國”！



或許太平島海域挖出石油還在未定之數，但是並非天馬行空，因為朝野黨派都曾經在“立法院”決議要去挖石油！



當大家在黑韓的同時，應該想一想是什麼原因讓他一直想著讓高雄發大財的事！如果沒有欠下這麼龐大的債務，還會需要去太平島挖石油嗎？



韓國瑜市長所提出太平島挖石油的點子若真的那麼糟糕，那當年參與提案的民進黨“立委”：蔡煌瑯、陳唐山、蕭美琴、陳亭妃，是不是也都曾經傻過？



最後，我們應該一起努力幫台灣創造機會，一起富起來，使百姓安居樂業，讓城鄉均衡發展。