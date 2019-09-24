譚民：閱兵集中訓練大體分為三階段

閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在回答記者提問時表示，這次閱兵集中訓練，地面方隊主要依托北京六環外南口訓練場地，空中梯隊依托北京周邊若干機場組織實施，大體分為三個階段。



實錄如下：



中國日報記者：剛才蔡副主任也介紹了這次閱兵規模比較大，我的問題是這次閱兵的集中訓練是如何組織實施的？謝謝。



譚民：閱兵是國家慶典活動的重要組成部分，閱兵集中訓練是為保證慶典活動質量效果而進行的基本準備。通過集中訓練，能夠有效提升官兵平時養成的軍人素養，從而進一步強化服從命令、聽從指揮的意識和作風，錘煉不畏艱苦、敢打必勝的意志品質，形成威武雄壯、激越磅礴的氣勢，有力宣示新時代官兵對黨忠誠、聽黨指揮的堅定信念，展現建設世界一流軍隊的決心信心。



這次閱兵集中訓練，地面方隊主要依托北京六環外南口訓練場地，空中梯隊依托北京周邊若干機場組織實施。大體分為三個階段，一是基礎訓練階段，主要是進行單方隊、單梯隊等訓練，重點是打牢基礎，做到整齊劃一、協調一致。二是合成訓練階段，主要組織15個徒步方隊、32個裝備方隊、12個空中梯隊各自的整體合練，重點練各個方隊、梯隊之間的銜接，做到整體成勢。三是合練預演階段，主要是組織全要素、全流程訓練，重點練指揮、練協同、練程序、練保障，密切各要素協同配合，確保銜接緊密，協同順暢。

