譚民：閱兵後勤保障工作科學籌劃精准實施　

（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將在回答記者提問時表示，此次閱兵按照組織重大軍事活動的流程和標準實施後勤保障。有體系聯合、科學籌劃和精准實施等突出特點。他也對北京市給予閱兵保障工作大力支持表示感謝。



實錄如下：



新華社記者：這次閱兵的後勤保障工作是如何開展的？



譚民：中國有句老話叫“兵馬未動，糧草先行”。我們感到，後勤保障是扎實開展閱兵訓練、高標準完成閱兵任務的堅強後盾。根據軍隊後勤“先到位、後收場、全程用”的要求，我們充分依托現有保障體系，嚴格依據現有制度，貫徹勤儉節約原則，按照組織重大軍事活動的流程和標準實施閱兵後勤保障。總體概括起來，有幾個突出特點。



第一是體系聯合。閱兵保障要素來自各個軍兵種，涉及軍地多個單位，我們統籌構建了“中部戰區牽頭、聯勤保障部隊加強、軍兵種後勤補充、地方力量支援”的聯合保障體系，強化大局意識、號令意識、協同意識，有效匯聚整合各方力量資源，探索實踐了統一指揮、聯合行動、軍民融合的後勤保障新模式，從而發揮了新體制下組織聯合保障的新優勢。



第二是科學籌劃。在閱兵任務展開前，系統梳理現有保障資源和力量，精准對接保障需求，區分運輸運力、飲食給養、生活服務、醫療防疫等後勤保障板塊，精細制定保障計劃，並結合任務實際實施動態調整優化，做到計劃先行、調整及時、科學合理。



第三是精准實施。在充分做好統籌計劃的基礎上，採取定點保障、一線保障、伴隨保障、應急保障等多種靈活精准的保障模式。比如在集中居住地開設綜合服務保障中心，包括主副食訂購、服裝鞋靴洗修、醫療保健、超市購物、銀行郵政等單元，官兵可以不出訓練場，就享受到“一站式”全流程服務。再比如，我們安排解放軍總醫院等醫療單位的醫護人員，深入訓練一線各個點位，實施全天候伴隨保障，還組織醫療專家定期巡診，官兵出現身體不適可以隨時隨地就醫治療。在夥食保障上，堅持每天對食品進行三道嚴格檢驗檢疫，為參閱官兵織起嚴密的健康防護網。



借此機會，我想特別指出的是，在閱兵集中訓練階段，北京市給予了閱兵保障工作大力支持，專門成立閱兵服務保障指揮部，在食品供應、水電氣消、設施整修、交通管理等方面做了大量扎實工作，充分體現了軍政密切配合、軍民魚水情深的光榮傳統。在這裡，我代表閱兵聯合指揮部和全體參閱官兵及保障人員，向北京市委、市政府和北京市人民再次表達深深的謝意，致以軍人的敬禮。謝謝。

