中廣遭黨產會追77億　趙少康：應找國民黨

趙少康。(中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／“行政院”不當黨產處理委員會今天召開委員會議，決議認定中國廣播公司為中國國民黨附隨組織，不但名下不當取得之資產應轉移公有，並就已移轉他人而無法移轉為公有之不當取得土地，追徵新台幣77億餘元。中廣董事長趙少康下午隨即召開記者會反駁表示，當初買中廣的時候國民黨已經獲利了結，中廣現在也不是國民黨附隨組織，黨產會應向國民黨追徵不當得利才對。



行政院黨產會今認定中廣股份公司是國民黨附隨組織，其名下不當取得的13筆土地（10萬9627平方公尺）及地上建物（699平方公尺）應移轉為公有，已移轉他人包括仁愛路豪宅帝寶在內的土地，追徵價額共77億3138萬9185元。限期30天內繳納。



根據台媒報道，趙少康指出，中廣以前是國民黨附隨組織，但是現在依法財務、人事、業務都是他在主導，怎麼會是國民黨的附隨組織？“以前是不代表現在是，你不能用附隨組織的態度來對待我們，這樣對我們的營運、員工、業務、客戶都不公平。”



趙少康說，他所不解、不服、不能接受的是，當初他買中廣的時候國民黨已經獲利了結，當時算出來資產57億是國民黨拿走了，按照債權債務關係也應該要向國民黨追徵，而非向中廣追徵。



趙少康表示，在劉泰英擔任黨營事業管理委員會主委期間，中廣從84年到88年（西元1995年到1999年）派發股利共15億多上繳國民黨，加上91、92年從賣掉仁愛路帝寶土地獲利中又上繳11億多元，總共上繳26億多元外，並指示中廣進行了高達27億元的各項投資，投資對象包括中影、京華城、海上皇宮、日本創投、萬興企業、東森寬頻、迪廣視聽、台北國際、萬家福公司美國華美電視台、廣電人市場研究公司、中廣戰神籃球隊；然這27億元的投資，多數虧損累累，中廣可說是血本無歸。



趙少康強調，2016年四家公司購買中廣股權時，國民黨即獲利了結，黨產會應向國民黨追徵帝寶土地的得利，而不是向現在的中廣追徵。