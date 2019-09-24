夏尊恩：參與中國發展意義重大

中評社北京9月24日電／“中國市場巨大，充滿機遇，對許多外國企業來說，能參與中國的發展具有重要意義。”中國美國商會主席夏尊恩日前在北京接受新華社記者專訪時說。



夏尊恩雖為美國人，卻是“中國通”，會說普通話和粵語。他1982年首次來華工作，是當時北京僅有的五名外國律師之一。之後30多年里，他先後擔任過美國駐華大使館官員、美國通用汽車公司中國業務總顧問、負責對華貿易政策的美國助理貿易代表。



夏尊恩認為，美國企業選擇到中國投資的原因眾多，其中最重要的是為了開拓中國市場，製造業企業尤其如此。比如美國汽車企業，他們選擇到中國投資建廠，是為了更好地了解中國這個巨大市場的需求，並據此來生產和銷售產品。



夏尊恩回憶道，2004年通用汽車公司董事長在一次演講時說，中國市場對通用汽車非常重要，中國汽車市場規模當時只有美國市場的四分之一至三分之一，但預計到2030年將超過美國。



“事實是，中國汽車市場規模在2010年就已經和美國市場相當了。”夏尊恩說。



作為一家非營利機構，中國美國商會代表900家在華運營的企業會員。夏尊恩表示，在大多數情況下，幾乎所有美國企業都會制定與中國相關的發展計劃。美國公司不僅參與中國發展，也為中國發展作出了貢獻，比如帶來了先進的企業管理和運營經驗。



談到美國企業在華經營狀況時，夏尊恩說，目前很多行業，尤其是醫藥、生命科學、醫療設施等領域的美國企業在華經營狀況良好，這一方面是因為中國提供了良好的商業環境，另一方面是因為為國民提供良好健康醫療服務是中國政府政策優先方向之一。這些企業對未來在華經營前景非常樂觀。不過，信息技術等部分行業的企業則面臨一些挑戰。

