圓明園啟動11件文物修復

中評社北京9月24日電／圓明園近日啟動“修復1860”二期工作，修復的文物涵蓋康熙、雍正、乾隆三個朝代共計11件。完成修復後，將在園內展出，同時遊客還可以通過圓明園線上數字博物館在線觀看。另外，一期已完成修復的6件文物從即日起在園內開展。



在很多人眼中，圓明園內只剩下殘垣斷壁，但實際上圓明園地下埋藏著很多不為人知的遺址和文物。隨著考古工作不斷推進，圓明園遺址內出土了大量文物，包括石刻、琉璃、瓷器等，其中瓷器碎片就高達10萬片。為了讓破碎的圓明園文物完整的重現在大眾面前，今年4月24日圓明園啟動“修復1860”一期，完成修復了6件精品瓷器，分別是1件青釉鼻煙壺、2件青花八寶萬福如意瓷磚、1件康熙青花龍紋碗、1件康熙紅釉碗以及1件青花纏枝蓮紋瓷綉墩，並召開專家評審會，修復的文物得到專家認可，現展示在圓明園展覽館內，備受遊客關注。



“修復1860”二期工作近日正式啟動，11件文物正在修復當中，包括10件精品瓷器和1尊佛像。11件文物分別是康熙祭藍釉盤、康熙青花蓮瓣石榴紋碗、康熙青釉蓮瓣碗、康熙釉裡紅夔龍紋碗、康熙釉裡紅二龍戲珠紋碗、康熙青花龍紋碗、康熙釉裡紅龍紋碗、康熙黃釉綠彩龍紋碗、雍正青花碗、乾隆梵文青花高足碗和“地天母”佛像。



圓明園管理處文物科科長陳輝介紹，圓明園現藏的瓷器殘件多為清代官窑精品瓷器，其中很多是專供清朝帝後使用的禦窑瓷器，從選擇材料、繪制紋飾、製作工藝來看，精益求精。“雍正朝官窑瓷器在圓明園遺址出土較少，非常珍貴，這次我們將首次修復雍正青花碗。”陳輝說，這批瓷器文物具有重要的歷史價值、藝術價值、經濟價值以及科學研究價值。



未來，完成修復的11件文物成品將在圓明園展出，同時進行3D掃描，並收入到圓明園線上數字博物館，遊客將來可在圓明園官方微信公眾號上觀看。



來源：北京日報