維和部隊首次受閱　吳謙：中國軍人世界貢獻

9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月24日電（記者 林艶 郭至君）9月24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉辦第一場專題集體採訪。據介紹，此次閱兵首次安排了維和部隊方隊。



國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在回答記者提問時表示，中國是聯合國安理會常任理事國中派出維和兵力最多的國家，中國軍隊將一如既往堅定支持聯合國維和事業，用堅毅與奉獻書寫維護和平的大國擔當，用行動與實踐推動構建人類命運共同體。



實錄如下：



澳門日報記者：據介紹，此次閱兵首次安排了維和部隊方隊。請問這一安排是出於什麼樣的考慮？



吳謙：中國軍人，世界貢獻。維和部隊方隊，代表的是千千萬萬為了世界和平與安全，奉獻青春與熱血的中國軍人。中國是聯合國安理會常任理事國中派出維和兵力最多的國家，在聯合國7個維和任務區，2500多名中國軍人在槍林彈雨中守護和平，還有8000人規模維和待命部隊隨時準備聽令出征。中國無戰事，軍人有犧牲。迄今已有多名中國維和勇士犧牲在異國他鄉。驚濤駭浪從容渡，越是艱險越向前。中國軍隊將一如既往堅定支持聯合國維和事業，用堅毅與奉獻書寫維護和平的大國擔當，用行動與實踐推動構建人類命運共同體。

