王金平、黃健庭不爽國民黨？藍議員嗆滾！

桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，郭柯王組合仍動作頻頻。前“立法院長”王金平日前公開表示，將會參選到底，並傳出“向親民黨爭取提名”。原郭台銘找的參選副手前台東縣長黃健庭也表態不會輔選韓國瑜。國民黨桃園市議員黃敬平今在節目上怒吼黃、王二人“不爽離開國民黨嘛!滾!”



前台東縣長黃健庭日前接受專訪，承認自己就是郭台銘的副手人選，並說認為郭台銘會是很好的“總統”，卻是很不稱職的候選人。並且黃健庭已經和台東縣長饒慶鈴協調好，會幫忙輔選“立委”，“總統”的部分由縣長來負責，也就是公開表示他不會輔選韓國瑜。



桃園市議員黃敬平今在《大政治大爆卦》說，國民黨最常被人詬病的就是不團結的情況。他跑行程都碰到民眾說，國民黨加油喔!他聽了都很沉重。



黃敬平在節目上批評郭台銘、前台東縣長黃健庭、前“立法院長”王金平這些前任國民黨或現任國民黨。他說，民進黨從來不會在公開檯面上講的很絕決，或是互揭瘡疤，或是斬釘截鐵說我不會幫他輔選。這是國民黨必須要警惕的，為什麼國民黨的人老是這樣?



他說“這就是很明顯的例子，黃健庭不是嗎?王金平不是嗎?如果你們那麼喜歡罵國民黨，那麼喜歡蹭國民黨，請你們離開好了，你何必拿自己同志的血去暖你的心呢?”黃敬平拍桌大吼:“不要臉!你還當過縣長，你還當過“立法委員”，你還當過“立法院長”，可不可恥!你怎麼教你的小孩，教你的晚輩? ”



黃敬平憤怒說“我覺得你們這些國民黨的比民進黨的更可惡!吃裡扒外的傢伙，為什麼一定要弄到這樣呢?讓人家憤怒嘛!親痛仇快你們很爽嗎?所以我就覺得黃健庭、王金平，不爽離開國民黨嘛!滾!走遠一點嘛!不爽韓國瑜就滾啊!講這個廢話幹嘛?蹭知名度，我覺得有必要在這邊讓這些人醜陋的面目，出現在鏡頭前嗎?”



