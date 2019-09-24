論文一頁一頁的？蔡政府再說明：簡單常識

張惇涵下午回應有關論文原稿怎麼一頁一頁，而非裝訂成冊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月24日電（記者 黃筱筠）“總統府”23日出示蔡英文倫敦政經學院（LSE）博士論文的原始文稿，今天仍有人質疑為什麼論文會是一頁一頁？“總統府”發言人張惇涵下午回應表示，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。



他強調昨日記者會就已經清楚說明，當場展示的蔡英文當年博士論文原稿，當年是由打字機一頁一頁繕打、一頁一頁印出，並將整本博士論文提交校方、通過博士論文口試，並取得博士學位。試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。



至於校方當年保存的論文為何遺失？他則說，“裝訂的那一本為什麼會遺失，要去問校方，我們保留的就是原始稿”。



他表示，我們再強調一次，36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。



至於畢業證書正本何時遺失？張惇涵表示，他不清楚什麼時候遺失的。但是昨日記者會提出三項證據，證明“當年論文即已存在”。



首先，過去大英圖書館的論文檢索系統中，就查得到這本論文的紀錄，證明了“論文曾經存在於圖書館”。



第二、 根據林環牆教授報告第28頁清楚載明倫敦大學在今年6月19日的回信，回信中指出：“曾有通訊紀錄顯示過去某時點 該論文曾由Senate House圖書館送至IALS（高等法律研究院）。”



第三、 根據1984年12月8日政治大學呈報“教育部”，檢送蔡英文學位證明、博士論文進行副教授資格審查之公文，即清楚載明：“檢附資審履歷表三份及證件壹冊計四件及博士論文三冊。”



至於繳交給政大的博士論文三冊是否退回給蔡，還是由由校方保留，他表示，這已經是30多年前的事，重點是公文上證明有繳博士論文。



他也說，為昭公信並鼓勵國際貿易法學研究，“總統府”已經與“國家”圖書館進行接洽授權事宜，當完成所有程序時，即會將完整論文送交“國家”圖書館，供大眾閱覽及下載。



他補充說明，LSE目前所館藏的博士論文影本，是在今年六月我們與LSE商酌後，以手邊存有論文影本檔案再行複印後，寄送至LSE，並經LSE確認後納入館藏，此事當時也有公開對外說明過。



他說，關於這項議題，惡意的假消息和抹黑扭曲言論所在多有，“總統府”既已公開各項證據，我們仍衷心期盼，讓證據說話，也讓台灣社會回歸理性思辨。