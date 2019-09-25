郭信良變臉返綠營　謝龍介感嘆人情薄如紙

國民黨台南市黨部主委謝龍介。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月24日電（記者 趙家麟）去年底因為參選台南市議長遭民進黨除名的郭信良，24日宣布接下蔡英文台南市後援總會總會長一職，但強調只負責蔡英文的大選，不管“立委”選情。中國國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，這已凸顯民進黨內部整合非常不到位。



郭信良去年因退出民進黨，獲國民黨支持才當選台南市議長，如今又變臉回到綠營，讓藍軍很錯愕。未來國民黨是否還會與郭合作？謝龍介表示“人情是紙張張薄，世事如棋局局新。每一局都不一樣，下一屆的台南市議會應該是藍大於綠吧。”



謝龍介所指的民進黨部整合不到位，關鍵就在“立委”部分。民進黨台南市黨部執行長蔡麗青24日受訪表示，蔡英文10月12日將抵台南，參加500個台南挺蔡與“立委”聯合後援會成立授證大會，“很歡迎郭議長以無黨身分挺蔡，但不會強求郭也要廣設後援會支持“立委”。”



針對洪秀柱南征，在藍軍發揮母雞帶小雞效應、整合全市6個“立委”選區的國民黨選情？蔡麗青則表示，目前看來，洪秀柱效應雷聲大，雨點小，還看不到什麼效果，也沒有看到韓流旋風再現。



但謝龍介則直指綠營派系矛盾表示，民進黨選擇讓郭信良接台南後援總會長，台南的新潮流會很反彈。他相信台南的新潮流、民進黨台南市黨部主委黃先柱（挺賴清德大將），內心都會很鬱卒。



謝龍介說，國民黨的勝選不會寄託在對手分裂之上。郭在選議長時，國民黨確有助郭，但並沒有所謂的條件交換。郭現在選擇挺蔡，那是每個人政治理念的選擇，但郭在地方上有人脈，國民黨還是要小心面對。



國民黨團書記長蔡育輝則表示，郭信良能當選議長，有許多國民黨籍市議員的支持；郭出任小英台南市後援會總會長，站在國民黨市議員的立場來看，當然會不滿意、不高興。此次有多名國民黨議員披掛上陣參選“立委”，希望郭信良在“立委”選舉能保持中立，不要介入。



郭信良係因去年底退黨參選議長，獲國民黨、無黨籍議員支持下勝選，結果被民進黨除名，並與新潮流、賴清德人馬反目，後續又有挺郭的三位黨籍議員遭到停權處分。郭與新潮流的派系矛盾迄今未解，演變成各自搭建輔選舞台挺蔡的局面。



目前為無黨籍的郭信良，一路挺蔡，他24日強調“只負責蔡英文的大選，“立委”部分沒有交集，後援總會不管“立委”選情。若看”民進黨在台南的6席“立委”提名人中，有林俊憲、林宜瑾、郭國文3人屬於新潮流系，又有挺郭當選議長的國民黨籍市議員參選“立委”，就可以理解郭面對台南“立委”選舉要說“沒有交集”了。