中評鏡頭：蔡英文赴左營　力挺劉世芳連任

蔡英文致詞。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月25日電（記者 高易伸）蔡英文今日南下高雄左營元帝廟、新民非營利幼兒園以及楠梓後勁鳳屏宮參訪。面對當前中美貿易大戰時台灣處境強調，民進黨執政絕不會退讓“國家主權”。同時蔡大讚綠委劉世芳在“國防外交委員會”時的問政犀利，緊盯“國安”問題毫不懈怠。



蔡說，這次大選需要很“派”（閩南語：兇）、很優秀的人才捍衛“國家主權”，所以不僅要辣台派，更要相信民進黨，呼籲2300萬台灣同胞團結一致，支持民進黨、力挺劉世芳，讓民進黨做台灣堅強後盾。



蔡在訪視新民非營利幼兒園同時，綠委劉世芳也針對托育問題向蔡請益，蔡英文會中表示會跟執行團隊檢討托育政策不足問題，也在未來財政許可為前提，盡心來改善目前托嬰問題，希望短時間內有一套完整的制度給我們年輕父母，讓他們能夠照顧幼兒的地方。



蔡英文力挺綠委劉世芳不遺餘力，就是要保住左營楠梓這一席“立委”。目前左楠區“立委”選將包括尋求連任的綠委劉世芳、國民黨不分區“立委”黃昭順、無黨籍郭新政等人角逐。



蔡南下高雄，“總統府”秘書長陳菊、前“內政部長”余政憲、綠委李昆澤、市議員李柏毅、黃文志、李雅慧、邱俊憲等人陪同，大家現身力挺綠營左楠區在地“立委”劉世芳。