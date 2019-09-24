差點和郭董搭檔參選　黃健庭迴避輔選韓

前台東縣長黃健庭。（中評社 資料照） 中評社台北9月24日電／中國國民黨籍前台東縣長黃健庭受訪坦承，他就是郭台銘所挑選的副手人選，他認為郭台銘會是很好的“總統”，卻是很不稱職的候選人。至於是否輔選韓國瑜？黃健庭說，他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，會幫忙輔選“立委”，韓國瑜的部分由縣長來負責。



鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參加2020大選，外傳曾是郭台銘副手人選的前台東縣長黃健庭，接受遠見雜誌訪問時證實，自己就是郭台銘所挑選的副手人選。



黃健庭24日在彰化接受媒體聯訪時被問到郭台銘為何找他擔任副手，黃健庭說，真正的原因要問郭董，不過他的了解是郭董認同他擔任台東縣長時的政績，加上初選時的努力，認為彼此之間有一定的熟悉度和信任，才會找他當副手。



黃健庭指出，郭董真的是一個政治素人，以候選人來說要講什麼話、做什麼事情，郭台銘都顯得格格不入，有話直說不修飾，郭董專注的事情都不一樣，但郭董經營事業有自己的模式，只是這套模式用在選舉上不太通。



記者詢問對於韓國瑜要修補跟郭台銘之間的關係有無建議，黃健庭說，郭董在這個時間點，對於大選的任何事情，不會有心情去涉入這一塊，郭董“後續有他自己想做的事情”。



媒體詢問他是否未來會幫同黨的大選參選人韓國瑜輔選，黃健庭說，他已經和台東縣長饒慶鈴協調好，由她來負責輔選“總統”，自己則幫忙輔選國民黨提名的“立委”。